ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский
Кимаковский: ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, две трассы перекрыты
Военный ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Мини-котел, да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут подразделения, то, думаю, они их могут не вывести от слова совсем <...> У нас продвижение было не только с этой стороны, где идет дорога на Богоявленку, но идет очень серьезное наступление наше <...> идут на стык, потому что там вторая дорога как раз на Украинск. Эти трассы перекрыты, и, по большому счету, у них (украинских войск. — Прим. ред.) остается какая-то грунтовая дорога", — рассказал он.
При ухудшении погодных условий ВСУ не смогут эвакуировать даже погибших, отметил советник.
Кроме того, сейчас появились данные о планах украинской армии вывести из Угледара 72-ю отдельную бригаду.
"Но политическое решение Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, стало фатальным для этой бригады. Думаю, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения", — сказал Кимаковский.
В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
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Угледар возвращается в состав ДНР, подчеркнул чиновник.
На минувшей неделе Кимаковский, комментируя ситуацию в этом населенном пункте, сообщил, что украинские войска попали в серьезные клещи. По его словам, 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии и пытается выводить из города самые ударные группы.
Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, заявил, что бои идут уже в самом Угледаре. Накануне он также уточнил, что противник успел перебросить туда подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен.
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