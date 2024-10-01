https://ria.ru/20241001/ugledar-1975717864.html

ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский

ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский - РИА Новости, 01.10.2024

ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский

Украинские войска попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:37

2024-10-01T13:37

2024-10-01T14:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

угледар

вооруженные силы украины

безопасность

генеральная ассамблея оон

оон

денис пушилин

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"."Мини-котел, да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут подразделения, то, думаю, они их могут не вывести от слова совсем <...> У нас продвижение было не только с этой стороны, где идет дорога на Богоявленку, но идет очень серьезное наступление наше <...> идут на стык, потому что там вторая дорога как раз на Украинск. Эти трассы перекрыты, и, по большому счету, у них (украинских войск. — Прим. ред.) остается какая-то грунтовая дорога", — рассказал он.При ухудшении погодных условий ВСУ не смогут эвакуировать даже погибших, отметил советник.Кроме того, сейчас появились данные о планах украинской армии вывести из Угледара 72-ю отдельную бригаду."Но политическое решение Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, стало фатальным для этой бригады. Думаю, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения", — сказал Кимаковский.Угледар возвращается в состав ДНР, подчеркнул чиновник.На минувшей неделе Кимаковский, комментируя ситуацию в этом населенном пункте, сообщил, что украинские войска попали в серьезные клещи. По его словам, 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии и пытается выводить из города самые ударные группы. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, заявил, что бои идут уже в самом Угледаре. Накануне он также уточнил, что противник успел перебросить туда подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975484456.html

https://ria.ru/20240929/komandir-1975326312.html

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины, безопасность, генеральная ассамблея оон, оон, денис пушилин