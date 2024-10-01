Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 01.10.2024 (обновлено: 14:56 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975717864.html
ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский
ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский
Украинские войска попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:37
2024-10-01T14:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
безопасность
генеральная ассамблея оон
оон
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968230947_0:66:3141:1833_1920x0_80_0_0_d9d8c7073cc871c7b7fd1f2acbcbb5d7.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"."Мини-котел, да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут подразделения, то, думаю, они их могут не вывести от слова совсем &lt;...&gt; У нас продвижение было не только с этой стороны, где идет дорога на Богоявленку, но идет очень серьезное наступление наше &lt;...&gt; идут на стык, потому что там вторая дорога как раз на Украинск. Эти трассы перекрыты, и, по большому счету, у них (украинских войск. — Прим. ред.) остается какая-то грунтовая дорога", — рассказал он.При ухудшении погодных условий ВСУ не смогут эвакуировать даже погибших, отметил советник.Кроме того, сейчас появились данные о планах украинской армии вывести из Угледара 72-ю отдельную бригаду."Но политическое решение Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, стало фатальным для этой бригады. Думаю, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения", — сказал Кимаковский.Угледар возвращается в состав ДНР, подчеркнул чиновник.На минувшей неделе Кимаковский, комментируя ситуацию в этом населенном пункте, сообщил, что украинские войска попали в серьезные клещи. По его словам, 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии и пытается выводить из города самые ударные группы. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, заявил, что бои идут уже в самом Угледаре. Накануне он также уточнил, что противник успел перебросить туда подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен.
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975484456.html
https://ria.ru/20240929/komandir-1975326312.html
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968230947_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_0d9156c00432ea9ef0d34d1bb67b554c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины, безопасность, генеральная ассамблея оон, оон, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Денис Пушилин
ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский

Кимаковский: ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, две трассы перекрыты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ВС России в зоне СВО
Военный ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военный ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Мини-котел, да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут подразделения, то, думаю, они их могут не вывести от слова совсем <...> У нас продвижение было не только с этой стороны, где идет дорога на Богоявленку, но идет очень серьезное наступление наше <...> идут на стык, потому что там вторая дорога как раз на Украинск. Эти трассы перекрыты, и, по большому счету, у них (украинских войск. — Прим. ред.) остается какая-то грунтовая дорога", — рассказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Цепляются за каждый дом". Как российская армия штурмует Угледар
Вчера, 08:00
При ухудшении погодных условий ВСУ не смогут эвакуировать даже погибших, отметил советник.
Кроме того, сейчас появились данные о планах украинской армии вывести из Угледара 72-ю отдельную бригаду.
"Но политическое решение Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, стало фатальным для этой бригады. Думаю, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения", — сказал Кимаковский.

В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.

Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Командира бригады ВСУ в Угледаре сняли с должности, пишут СМИ
29 сентября, 11:16
Угледар возвращается в состав ДНР, подчеркнул чиновник.
На минувшей неделе Кимаковский, комментируя ситуацию в этом населенном пункте, сообщил, что украинские войска попали в серьезные клещи. По его словам, 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии и пытается выводить из города самые ударные группы.
Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, заявил, что бои идут уже в самом Угледаре. Накануне он также уточнил, что противник успел перебросить туда подкрепления, но это преимущественно мобилизованные, которые сдаются в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледарВооруженные силы УкраиныБезопасностьГенеральная Ассамблея ООНООНДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала