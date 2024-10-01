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ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
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21:30 01.10.2024 (обновлено: 21:35 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/udar-1975825487.html
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль
Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:30
2024-10-01T21:35
в мире
израиль
хамас
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием"."Мы подчеркиваем, что этот почтенный иранский удар является сильным посланием сионистскому противнику и его фашистскому правительству", - говорится в заявлении ХАМАС.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
израиль
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в мире, израиль, хамас, видео, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, ХАМАС, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль
КАИР, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием".
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ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль

ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю сильным посланием

© РИА НовостиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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КАИР, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием".
"Мы подчеркиваем, что этот почтенный иранский удар является сильным посланием сионистскому противнику и его фашистскому правительству", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
 
В миреИзраильХАМАСИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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