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ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль
Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:30
2024-10-01T21:30
2024-10-01T21:35
в мире
израиль
хамас
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием"."Мы подчеркиваем, что этот почтенный иранский удар является сильным посланием сионистскому противнику и его фашистскому правительству", - говорится в заявлении ХАМАС.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
2024-10-01T21:30
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В мире, Израиль, ХАМАС, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль
ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю сильным посланием