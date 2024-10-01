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ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль

ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024

ХАМАС прокомментировало иранский ракетный удар на Израиль

Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием". РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:30

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2024-10-01T21:35

в мире

израиль

хамас

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 1 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало иранский ракетный удар по Израилю "сильным посланием"."Мы подчеркиваем, что этот почтенный иранский удар является сильным посланием сионистскому противнику и его фашистскому правительству", - говорится в заявлении ХАМАС.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.

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