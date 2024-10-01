https://ria.ru/20241001/uchilische-1975479375.html

Московское суворовское военное училище

Московское суворовское военное училище - РИА Новости, 01.10.2024

Московское суворовское военное училище

Московское суворовское военное училище в числе шести суворовских училищ было создано на основании Постановления Государственного Комитета Обороны от 4 июня 1944 РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:31

2024-10-01T01:31

2024-10-01T01:31

справки

московское суворовское военное училище

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480228_0:0:3513:1976_1920x0_80_0_0_c5c83133d54a0497838785bc4eed0397.jpg

Московское суворовское военное училище в числе шести суворовских училищ было создано на основании Постановления Государственного Комитета Обороны от 4 июня 1944 года. Первоначально оно базировалось в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) и носило название Горьковское военное суворовское училище. Для суворовцев подобрали два здания, расположенные по обе стороны улицы Семашко при ее пересечении с улицей Лядова – ныне улица Верхняя Печерская.Отбор будущих суворовцев проводился специальными комиссиями обкомов партии Ленинградской, Московской, Горьковской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей и управлением вузами Наркомата обороны.1 октября 1944 года для 505 детей погибших на фронтах Великой Отечественной войны и сражающихся воинов Красной Армии в училище начались плановые учебные занятия. Этот день впоследствии был установлен приказом министра обороны СССР как день образования училища.Созданные в военные годы суворовские училища были вынужденной мерой для мальчишек, потерявших на войне своих родителей. В училище они обрели по-настоящему родной дом, семью, достойное образование и воспитание.В 1949 году был произведен первый выпуск суворовцев училища. Всего Горьковское СВУ сделало восемь выпусков: училище за это время окончили 619 человек, из них 36 золотых медалистов и 78 – серебряных.Многие выпускники Горьковского СВУ стали видными государственными деятелями, военачальниками, деятелями науки, культуры и искусств.30 августа 1956 года Горьковское суворовское военное училище было передислоцировано в Москву (район Фили) на фонды, освобожденные Центральными курсами усовершенствования офицеров разведки, и переименовано в Московское суворовское военное училище (МсСВУ).В конце 1991 года училище было передислоцировано по адресу: Извилистый проезд, дом 11, на фонды, освобожденные 30-й школой младших специалистов строительных войск.На протяжении всех десятилетий функционирование учебного заведения прямо или косвенно связано с военной направленностью. С ноября 1957 года Московское суворовское военное училище принимало участие во всех военных парадах, проходивших на Красной площади.Московское суворовское военное училище осуществляет образовательную деятельность по программам основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования.В училище реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной (включая гражданско-правовую группу программ), естественнонаучной, технической, художественной и физкультурно-спортивной направленностей.Срок обучения в училище по программе основного общего образования – 5 лет; среднего общего образования – 2 года.В рамках военно-профессиональной подготовки суворовцев предусмотрены занятия по основам тактической подготовки; радиационной, химической и биологической защиты; военно-инженерной подготовки; военной связи; огневой подготовки; военной топографии; военно-медицинской подготовки; строевой подготовки; общевоинским уставам и профессиональному самоопределению.Частью образовательной деятельности в Московском суворовском военном училище является летняя учебная практика, в период которой осуществляется сочетание военно-профессиональной ориентации суворовцев и спортивно-образовательного досуга. Практику проходят суворовцы 5-8-х и 10-х классов в обязательном порядке.В 10-х классах планируются полевые выходы, в 8-х классах летняя профориентационная практика организуется и проводится на базе вузов министерства обороны РФ, является составной частью программы военно-профориентационной работы в училище.Прием в училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации (отнесенных к I или II группам состояния здоровья), имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст.По словам начальника Московского суворовского военного училища генерал-лейтенанта Виктора Полякова, основная задача суворовского военного училища состоит в формировании глубокого уважения к воинской доблести и чести, развитии личностных качеств суворовцев, воспитании гармонично развитых и физически крепких, выносливых и ловких юношей, способных стойко переносить тяготы и лишения военной службы.За годы работы училище произвело 75 выпусков, дало путевку в жизнь более 14 тысячам воспитанникам. Свыше 400 суворовцев закончили училище с золотыми и серебряными медалями. 15 человек в дальнейшем были удостоены званий - героев Советского Союза и Российской Федерации (согласно открытым данным).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, московское суворовское военное училище, москва