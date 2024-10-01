https://ria.ru/20241001/ubiystvo-1975766778.html

СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми

СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 01.10.2024

СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми

Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:36

2024-10-01T16:36

2024-10-01T16:36

происшествия

пермь

россия

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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Во вторник в нескольких пермских СМИ появилась информация, что обвиняемую в убийстве мальчика эксперты признали вменяемой. "Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html

пермь

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, россия