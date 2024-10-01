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СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 01.10.2024
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми
Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:36
2024-10-01T16:36
2024-10-01T16:36
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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Во вторник в нескольких пермских СМИ появилась информация, что обвиняемую в убийстве мальчика эксперты признали вменяемой. "Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми
СК опроверг сообщения, что обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.
Во вторник в нескольких пермских СМИ появилась информация, что обвиняемую в убийстве мальчика эксперты признали вменяемой.
"Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.