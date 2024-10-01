Рейтинг@Mail.ru
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ubiystvo-1975766778.html
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 01.10.2024
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми
Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:36
2024-10-01T16:36
происшествия
пермь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959747450_0:27:1500:871_1920x0_80_0_0_53deb713d503e9a5ada31fb52ed28aff.jpg
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Во вторник в нескольких пермских СМИ появилась информация, что обвиняемую в убийстве мальчика эксперты признали вменяемой. "Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959747450_153:0:1349:897_1920x0_80_0_0_955f731b83cee5fc7ff94026d9b97ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми

СК опроверг сообщения, что обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой

© СУ СК России по Пермскому краюОбвиняемая в убийстве ребенка в Перми
Обвиняемая в убийстве ребенка в Перми - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© СУ СК России по Пермскому краю
Обвиняемая в убийстве ребенка в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.
© Фото : СУ СК России по Пермскому краюМесто обнаружения чемодана с телом ребенка в Перми
Место обнаружения чемодана с телом ребенка в Перми - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю
Место обнаружения чемодана с телом ребенка в Перми
Во вторник в нескольких пермских СМИ появилась информация, что обвиняемую в убийстве мальчика эксперты признали вменяемой.
"Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства
15 июля, 13:41
 
ПроисшествияПермьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала