https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html

Турция призвала СБ ООН принять меры из-за атаки Израиля на Ливан

Турция призвала СБ ООН принять меры из-за атаки Израиля на Ливан - РИА Новости, 01.10.2024

Турция призвала СБ ООН принять меры из-за атаки Израиля на Ливан

МИД Турции призвал Совет безопасности ООН выполнить требования международного права и принять необходимые меры против атаки Израиля на Ливан. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:52

2024-10-01T12:52

2024-10-01T12:52

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израиль

ливан

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оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. МИД Турции призвал Совет безопасности ООН выполнить требования международного права и принять необходимые меры против атаки Израиля на Ливан. "Нарушение Израилем суверенитета и территориальной целостности Ливана путем нанесения наземного удара по Ливану является незаконной попыткой вторжения. Это нападение должно быть прекращено как можно скорее, а израильские войска должны быть выведены с территории Ливана", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что это нападение направлено на безопасность и стабильность не только стран региона, но и стран за его пределами. В результате этой опасной попытки вторжения велика вероятность возникновения новой волны миграции и усиления экстремистов по всему миру. Не стоит забывать, что эти события также затронут страны, которые оказывают политическую поддержку и предоставляют оружие Израилю, отмечается в документе. "Совет Безопасности ООН должен выполнить требования международного права и принять необходимые меры против этого нападения с целью оккупации Ливана. Каждое преступление, совершенное Израилем, - это удар по международному праву и Уставу ООН. С другой стороны, главным шагом, который необходимо предпринять для установления спокойствия в регионе, является немедленное и постоянное прекращение огня в Газе. Обеспечение мира в Газе - обязанность всего человечества", - призвал МИД Турции. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, израиль, ливан, турция, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024