Рейтинг@Mail.ru
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:15 01.10.2024 (обновлено: 23:16 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/turisty-1975836381.html
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России - РИА Новости, 01.10.2024
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России
Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:15
2024-10-01T23:16
туризм
иран
израиль
ирак
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране, по предварительным данным, до 30-40 клиентов туроператоров", — сообщили в ассоциации. Во вторник в АТОР уточнили, что российские туроператоры с октября 2023 года не продают путевки в Израиль, поэтому организованных туристов в этой стране сейчас нет. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
иран
израиль
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, израиль, ирак, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Иран, Израиль, Ирак, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России

АТОР: в Иране находятся 30-40 организованных туристов из России

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране, по предварительным данным, до 30-40 клиентов туроператоров", — сообщили в ассоциации.
Во вторник в АТОР уточнили, что российские туроператоры с октября 2023 года не продают путевки в Израиль, поэтому организованных туристов в этой стране сейчас нет.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
 
ТуризмИранИзраильИракАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала