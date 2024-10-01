https://ria.ru/20241001/turisty-1975836381.html
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России - РИА Новости, 01.10.2024
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России
Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:15
2024-10-01T23:15
2024-10-01T23:16
туризм
иран
израиль
ирак
ассоциация туроператоров россии (атор)
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новости - туризм
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране, по предварительным данным, до 30-40 клиентов туроператоров", — сообщили в ассоциации. Во вторник в АТОР уточнили, что российские туроператоры с октября 2023 года не продают путевки в Израиль, поэтому организованных туристов в этой стране сейчас нет. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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иран, израиль, ирак, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Иран, Израиль, Ирак, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
В Иране находятся около 40 организованных туристов из России
АТОР: в Иране находятся 30-40 организованных туристов из России