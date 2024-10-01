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Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары - РИА Новости, 01.10.2024
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары
Решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:48
2024-10-01T22:48
2024-10-01T23:07
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армия обороны израиля (цахал)
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви после завершения оценки ситуации в связи с атакой из Ирана."Мы решим, когда взимать плату и доказывать, что мы можем наносить точечные удары и неожиданные атаки в соответствии с указаниями руководства страны", - заявил Халеви.
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израиль, в мире, армия обороны израиля (цахал), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
Израиль, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные и неожиданные удары