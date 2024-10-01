https://ria.ru/20241001/tsakhal-1975834357.html

Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары

Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары - РИА Новости, 01.10.2024

Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил о праве Израиля на ответные удары

Решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:48

2024-10-01T22:48

2024-10-01T23:07

израиль

в мире

армия обороны израиля (цахал)

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви после завершения оценки ситуации в связи с атакой из Ирана."Мы решим, когда взимать плату и доказывать, что мы можем наносить точечные удары и неожиданные атаки в соответствии с указаниями руководства страны", - заявил Халеви.

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