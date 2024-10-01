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ЦАХАЛ утверждает, что пытается не допустить жертв среди гражданских
ЦАХАЛ утверждает, что пытается не допустить жертв среди гражданских - РИА Новости, 01.10.2024
ЦАХАЛ утверждает, что пытается не допустить жертв среди гражданских
Израиль ведет войну с шиитским движением "Хезболлах", а не с народом Ливана, армия предпринимает меры для предотвращения ущерба гражданским в ходе начавшейся... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:56
2024-10-01T10:56
2024-10-01T11:10
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израиль ведет войну с шиитским движением "Хезболлах", а не с народом Ливана, армия предпринимает меры для предотвращения ущерба гражданским в ходе начавшейся ограниченной наземной операции на приграничной территории, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Хочу подчеркнуть, что наша война ведется с "Хезболлах", а не с гражданами Ливана. Мы не хотим причинять вред гражданам Ливана и принимаем меры, чтобы предотвратить это. Мы не допустим повторения событий 7 октября (день вторжения ХАМАС на юг Израиля - ред.) ни на одной из наших границ", - заявил Хагари на брифинге.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ утверждает, что пытается не допустить жертв среди гражданских
ЦАХАЛ заявил, что принимает меры для предотвращения ущерба ливанцам