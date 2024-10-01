Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля перехватила БПЛА над Средиземным морем - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/tsakhal-1975635017.html
Армия Израиля перехватила БПЛА над Средиземным морем
Армия Израиля перехватила БПЛА над Средиземным морем - РИА Новости, 01.10.2024
Армия Израиля перехватила БПЛА над Средиземным морем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила БПЛА над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, сообщила во вторник армейская пресс-служба. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:18
2024-10-01T03:18
в мире
израиль
ливан
средиземное море
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила БПЛА над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, сообщила во вторник армейская пресс-служба. "Недавно система противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о примерно десяти пусках с территории Ливана по северу Израиля. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html
https://ria.ru/20240930/izrail-1975621198.html
израиль
ливан
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bebea88f7407562ea589a08c062ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, средиземное море, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Средиземное море, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля перехватила БПЛА над Средиземным морем

ЦАХАЛ перехватил БПЛА над Средиземным морем возле центральных областей страны

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила БПЛА над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, сообщила во вторник армейская пресс-служба.
"Недавно система противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана
Вчера, 02:02
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о примерно десяти пусках с территории Ливана по северу Израиля.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Израиль уведомил США о продолжительности операции на юге Ливана, пишут СМИ
30 сентября, 22:36
 
В миреИзраильЛиванСредиземное мореХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала