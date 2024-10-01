https://ria.ru/20241001/tsahal-1975708795.html

Израильская армия призвала жителей 30 ливанских деревень эвакуироваться

Израильская армия призвала жителей 30 ливанских деревень эвакуироваться - РИА Новости, 01.10.2024

Израильская армия призвала жителей 30 ливанских деревень эвакуироваться

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри на арабском языке призвал жителей около 30 ливанских деревень к эвакуации, так как в противном случае... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:13

2024-10-01T13:13

2024-10-01T13:13

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри на арабском языке призвал жителей около 30 ливанских деревень к эвакуации, так как в противном случае этим жителям может угрожать опасность в связи с операцией военных в южном Ливане. "Движение "Хезболлах" вынуждает ЦАХАЛ действовать против него. ЦАХАЛ не хочет причинить вам вред, и в целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома. Любой, кто находится рядом с террористами, объектами и оружием "Хезболлах", подвергает свою жизнь опасности. Ожидается, что каждый дом, используемый "Хезболлах" для своих военных нужд, станет целью", - заявил Эдри в социальной сети X. Арабоязычный представитель ЦАХАЛ также перечислил населенные пункты, откуда необходимо эвакуироваться в северном направлении - Ярун, Эйн-Абель, Марун ар-Рас, Тира, Хадда, Айта аль-Джибель (Альзат), Джумейджима, Тулин, Дир-Амс, Бурдж-Кальвиа, Баяда, Зибкин, Ботам, Сарабин, Аль-Шайтия, Аль-Хания, Карб, Гандурия, Дейр-Канон - Малхия Аль-Сахль, Бурдж Аль-Шамали, Абель Аль-Саки, Серифа, Дейр-Канон Аль-Нахр, Аббасия, Аль- Рашидия, Бинт Джбель, Итарун. "Мы сообщим вам время для безопасного возвращения домой", - добавил Эдри. Заявление прозвучало на фоне начавшейся на юге Ливана ограниченной наземной операции армии Израиля по ликвидации опорных пунктов "Хезболлах".

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024