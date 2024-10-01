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В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024
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18:48 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/trevoga-1975799493.html
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:48
2024-10-01T18:48
в мире
израиль
ливан
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. За пять минут до объявления тревоги в ЦАХАЛ сообщили, что один снаряд был опознан при пересечении границы с Ливаном, но упал в открытой местности в центральной части страны. Ранее израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищённых помещений или бомбоубежищ.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

ЦАХАЛ: в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия удара по Тель-Авиву
Последствия удара по Тель-Авиву - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия удара по Тель-Авиву. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
За пять минут до объявления тревоги в ЦАХАЛ сообщили, что один снаряд был опознан при пересечении границы с Ливаном, но упал в открытой местности в центральной части страны.
Ранее израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищённых помещений или бомбоубежищ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильЛиванТель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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