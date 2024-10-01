https://ria.ru/20241001/trevoga-1975799493.html

В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024

В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:48

2024-10-01T18:48

2024-10-01T18:48

в мире

израиль

ливан

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901270100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_162d98c872a9261ac22984fb5bdd0235.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. За пять минут до объявления тревоги в ЦАХАЛ сообщили, что один снаряд был опознан при пересечении границы с Ливаном, но упал в открытой местности в центральной части страны. Ранее израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищённых помещений или бомбоубежищ.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

израиль

ливан

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024