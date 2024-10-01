https://ria.ru/20241001/trevoga-1975799493.html
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:48
2024-10-01T18:48
2024-10-01T18:48
в мире
израиль
ливан
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901270100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_162d98c872a9261ac22984fb5bdd0235.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. За пять минут до объявления тревоги в ЦАХАЛ сообщили, что один снаряд был опознан при пересечении границы с Ливаном, но упал в открытой местности в центральной части страны. Ранее израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищённых помещений или бомбоубежищ.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
ливан
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901270100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd6cb92c4340ae4ba71f032508e7b7be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу
ЦАХАЛ: в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу