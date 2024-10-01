https://ria.ru/20241001/trevoga-1975638816.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:52

2024-10-01T04:52

2024-10-01T04:52

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Полтавской области звучит с вечера понедельника. В остальных трех областях тревогу объявили с 3.36 по 4.40. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975358379.html

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в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины