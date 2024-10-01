https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html

Знак качества "Сделано в России" носят уже более восемь тысяч товаров

Знак качества "Сделано в России" носят уже более восемь тысяч товаров - РИА Новости, 01.10.2024

Знак качества "Сделано в России" носят уже более восемь тысяч товаров

Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже более восьми тысяч наименований товаров отечественного производства, которые удостоились знака... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:16

2024-10-01T11:16

2024-10-01T11:16

экономика

россия

роскачество

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже более восьми тысяч наименований товаров отечественного производства, которые удостоились знака "птичка"-триколор, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже 8082 наименования товаров отечественного производства, которые удостоились знака "птичка"-триколор. Сертификаты получили 368 компаний, что свидетельствует о растущем интересе производителей к экспортной деятельности", - говорится в сообщении.Сертифицированная продукция пользуется государственной поддержкой в рамках одноименной программы комплексного продвижения на внешние рынки, которую реализует Российский экспортный центр."Сегодня отечественная продукция становятся знаком доверия для иностранных потребителей и присутствует на более чем 70 рынках благодаря продвижению "Сделано в России", - отметил центр.Программа направлена на повышение узнаваемости российских товаров за рубежом и стимулирование новых продаж под национальным "зонтиком". Продукция отечественных компаний продвигается за счет международных выставок и бизнес-миссий по всему миру, национальных магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах, специализированных шоу-румов и других мер.Присоединиться к национальному бренду могут все производители, чья продукция обладает повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами в пяти ключевых направлениях: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность и качество."Подать заявку на сертификацию легко и быстро через форму на сайте РЭЦ. А главное – бесплатно", - напомнили в центре.Сертификация осуществляется в партнерстве с Роскачеством, Роспатентом, Росстандартом, Росаккредитацией и организациями по аккредитации, что дает гарантии качества и защиты интеллектуальных прав для всех участников системы добровольной сертификации.

https://ria.ru/20241001/brendy-1975664425.html

https://ria.ru/20241001/forum-1975663667.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, роскачество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)