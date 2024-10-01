https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html
Знак качества "Сделано в России" носят уже более восемь тысяч товаров
Знак качества "Сделано в России" носят уже более восемь тысяч товаров - РИА Новости, 01.10.2024
Знак качества "Сделано в России" носят уже более восемь тысяч товаров
Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже более восьми тысяч наименований товаров отечественного производства, которые удостоились знака... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:16
2024-10-01T11:16
2024-10-01T11:16
экономика
россия
роскачество
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_db8c91101fa541a03f3e207fdaa38b72.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже более восьми тысяч наименований товаров отечественного производства, которые удостоились знака "птичка"-триколор, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже 8082 наименования товаров отечественного производства, которые удостоились знака "птичка"-триколор. Сертификаты получили 368 компаний, что свидетельствует о растущем интересе производителей к экспортной деятельности", - говорится в сообщении.Сертифицированная продукция пользуется государственной поддержкой в рамках одноименной программы комплексного продвижения на внешние рынки, которую реализует Российский экспортный центр."Сегодня отечественная продукция становятся знаком доверия для иностранных потребителей и присутствует на более чем 70 рынках благодаря продвижению "Сделано в России", - отметил центр.Программа направлена на повышение узнаваемости российских товаров за рубежом и стимулирование новых продаж под национальным "зонтиком". Продукция отечественных компаний продвигается за счет международных выставок и бизнес-миссий по всему миру, национальных магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах, специализированных шоу-румов и других мер.Присоединиться к национальному бренду могут все производители, чья продукция обладает повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами в пяти ключевых направлениях: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность и качество."Подать заявку на сертификацию легко и быстро через форму на сайте РЭЦ. А главное – бесплатно", - напомнили в центре.Сертификация осуществляется в партнерстве с Роскачеством, Роспатентом, Росстандартом, Росаккредитацией и организациями по аккредитации, что дает гарантии качества и защиты интеллектуальных прав для всех участников системы добровольной сертификации.
https://ria.ru/20241001/brendy-1975664425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роскачество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Роскачество, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже более восьми тысяч наименований товаров отечественного производства, которые удостоились знака "птичка"-триколор, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Добровольная сертификация "Сделано в России" охватила уже 8082 наименования товаров отечественного производства, которые удостоились знака "птичка"-триколор. Сертификаты получили 368 компаний, что свидетельствует о растущем интересе производителей к экспортной деятельности", - говорится в сообщении.
Сертифицированная продукция пользуется государственной поддержкой в рамках одноименной программы комплексного продвижения на внешние рынки, которую реализует Российский экспортный центр.
"Сегодня отечественная продукция становятся знаком доверия для иностранных потребителей и присутствует на более чем 70 рынках благодаря продвижению "Сделано в России", - отметил центр.
Программа направлена на повышение узнаваемости российских товаров за рубежом и стимулирование новых продаж под национальным "зонтиком". Продукция отечественных компаний продвигается за счет международных выставок и бизнес-миссий по всему миру, национальных магазинов на ключевых зарубежных маркетплейсах, специализированных шоу-румов и других мер.
Присоединиться к национальному бренду могут все производители, чья продукция обладает повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами в пяти ключевых направлениях: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность и качество.
"Подать заявку на сертификацию легко и быстро через форму на сайте РЭЦ. А главное – бесплатно", - напомнили в центре.
Сертификация осуществляется в партнерстве с Роскачеством
, Роспатентом
, Росстандартом
, Росаккредитацией
и организациями по аккредитации, что дает гарантии качества и защиты интеллектуальных прав для всех участников системы добровольной сертификации.