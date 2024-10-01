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При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ

При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ

По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:20

2024-10-01T20:20

2024-10-01T22:14

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал о десяти пострадавших в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными."Полиция сообщает, что восемь мирных жителей были убиты, семь ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо", — пишет издание.Уточняется, что двоих террористов, совершивших нападение, нейтрализовали.

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Стрельба в предместье Тель-Авива По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо, сообщают местные СМИ. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы. 2024-10-01T20:20 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, видео