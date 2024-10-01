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При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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20:20 01.10.2024 (обновлено: 22:14 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/terakt-1975815457.html
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ
По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:20
2024-10-01T22:14
в мире
тель-авив
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал о десяти пострадавших в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными."Полиция сообщает, что восемь мирных жителей были убиты, семь ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо", — пишет издание.Уточняется, что двоих террористов, совершивших нападение, нейтрализовали.
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РИА Новости
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Стрельба в предместье Тель-Авива
По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо, сообщают местные СМИ. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы.
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в мире, тель-авив, видео
В мире, Тель-Авив
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.
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При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ

Times of Israel: при теракте под Тель-Авивом погибли 8 человек, пострадали 7

© кадр с камеры видеонаблюденияНа месте стрельбы в предместье Тель-Авива Яффо
На месте стрельбы в предместье Тель-Авива Яффо - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© кадр с камеры видеонаблюдения
На месте стрельбы в предместье Тель-Авива Яффо
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал о десяти пострадавших в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными.
"Полиция сообщает, что восемь мирных жителей были убиты, семь ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо", — пишет издание.
Уточняется, что двоих террористов, совершивших нападение, нейтрализовали.
 
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