https://ria.ru/20241001/terakt-1975815457.html
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ
По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:20
2024-10-01T20:20
2024-10-01T22:14
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975808041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54accf7f1da387075dbfee9d05d3527e.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал о десяти пострадавших в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными."Полиция сообщает, что восемь мирных жителей были убиты, семь ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо", — пишет издание.Уточняется, что двоих террористов, совершивших нападение, нейтрализовали.
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975808041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b847bb2760a157dc457469b55694d26d.jpg
Стрельба в предместье Тель-Авива
По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо, сообщают местные СМИ. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы.
2024-10-01T20:20
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, видео
При теракте в предместье Тель-Авива погибли восемь человек, пишут СМИ
Times of Israel: при теракте под Тель-Авивом погибли 8 человек, пострадали 7
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
По меньшей мере восемь человек погибли, семь пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, пишет The Times of Israel
со ссылкой на полицию.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал о десяти пострадавших в результате стрельбы, открытой двумя неизвестными.
"Полиция сообщает, что восемь мирных жителей были убиты, семь ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо", — пишет издание.
Уточняется, что двоих террористов, совершивших нападение, нейтрализовали.