https://ria.ru/20241001/telaviv-1975812300.html

В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО

В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО - РИА Новости, 01.10.2024

В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО

В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватчиков израильской системы ПВО, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:00

2024-10-01T20:00

2024-10-01T20:00

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватчиков израильской системы ПВО, сообщает издание New York Times. "Вспышки света от дуговых перехватчиков израильской системы ПВО видны в небе над Тель-Авивом. Я видел, как по крайней мере один, не знаю откуда, пронесся по небу. Похоже, он упал в море", - приводит издание слова своего журналиста.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году