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В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО
В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО - РИА Новости, 01.10.2024
В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватчиков израильской системы ПВО, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:00
2024-10-01T20:00
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватчиков израильской системы ПВО, сообщает издание New York Times. "Вспышки света от дуговых перехватчиков израильской системы ПВО видны в небе над Тель-Авивом. Я видел, как по крайней мере один, не знаю откуда, пронесся по небу. Похоже, он упал в море", - приводит издание слова своего журналиста.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В небе над Тель-Авивом заметили вспышки от перехватчиков израильской ПВО
NYT: в небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватчиков израильской ПВО