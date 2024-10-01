Рейтинг@Mail.ru
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 01.10.2024 (обновлено: 20:14 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/tel-aviv-1975799013.html
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 01.10.2024
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ
Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:48
2024-10-01T20:14
в мире
израиль
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975793775_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_20706aa94178fa99d0a7e34c1a541919.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ. Одновременно с оповещением, которое поступило от израильской системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом", в центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975793775_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_cea76ef49b9219338f12d4fd67e27080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ

Жители центра Израиля и Тель-Авива получили директиву быть вблизи бомбоубежищ

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном
Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ.
Одновременно с оповещением, которое поступило от израильской системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом", в центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
В миреИзраильТель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала