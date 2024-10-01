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Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ

Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 01.10.2024

Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ

Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:48

2024-10-01T18:48

2024-10-01T20:14

в мире

израиль

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ. Одновременно с оповещением, которое поступило от израильской системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом", в центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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в мире, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024