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Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 01.10.2024
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ
Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:48
2024-10-01T18:48
2024-10-01T20:14
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ. Одновременно с оповещением, которое поступило от израильской системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом", в центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
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в мире, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жители центра Израиля получили директиву быть вблизи бомбоубежищ
Жители центра Израиля и Тель-Авива получили директиву быть вблизи бомбоубежищ