https://ria.ru/20241001/tekhnopark-1975606085.html

Промышленный технопарк построили на севере Москвы по городской программе

Промышленный технопарк построили на севере Москвы по городской программе - РИА Новости, 01.10.2024

Промышленный технопарк построили на севере Москвы по городской программе

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на севере Москвы ввели в эксплуатацию промышленный технопарк, сообщил министр... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:13

2024-10-01T09:13

2024-10-01T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на севере Москвы ввели в эксплуатацию промышленный технопарк, сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание свыше 4 тысяч новых рабочих мест."Новый промышленный объект площадью свыше 21 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию в Молжаниновском районе в САО. Проект был реализован в рамках городской программы по созданию мест приложения труда. На территории технопарка находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки. В результате на севере Москвы появится около 600 рабочих мест для специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности", — цитирует пресс-служба Гарбузова.Это уже третий промышленный технопарк, введенный в эксплуатацию по программе стимулирования создания МПТ с начала года. Он оснащен всей необходимой инженерной инфраструктурой для размещения производств и ведения технологической деятельности."Технопарк в Молжаниновском районе стал первым промышленным объектом, который компания реализовала по программе создания мест приложения труда. Объект отвечает современным трендам отрасли. Также благодаря проектным решениям увеличен уровень инсоляции внутри объекта, что создает более комфортную рабочую среду и сокращает потребление электроэнергии в светлое время суток. Дополнительно для сотрудников на объекте предусмотрены места для отдыха", — отметил директор проектов ГК ФСК Павел Гончаров.Ранее комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.Уже четыре года программа поддержки создания рабочих мест охватывает почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило 130 соглашений с инвесторами, которые предусматривают возведение более чем шести миллионов квадратных метров коммерческих объектов. Это фабрики, складские комплексы, офисы, магазины, образовательные, культурные и спортивные помещения.Общий объем инвестиций в развитие города превысит два триллиона рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех секторах экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале.

https://ria.ru/20240930/moskva-1975433111.html

https://ria.ru/20240930/prompark-1975496085.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анатолий гарбузов, москва