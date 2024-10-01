https://ria.ru/20241001/teatr-1975755482.html

Директором Театра Олега Табакова стала София Голик

Директором Театра Олега Табакова стала София Голик - РИА Новости, 01.10.2024

Директором Театра Олега Табакова стала София Голик

Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:50

2024-10-01T15:50

2024-10-01T15:51

культура

владимир машков

олег табаков

театр-студия олега табакова

театр

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков. "Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова - София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова - Марина Викторовна Самусева", - сказал Машков на сборе труппы театра. Машков был назначен руководителем "Современника" в июне 2024 года, при этом он сохранил свою должность в Московском театре Олега Табакова.

https://ria.ru/20241001/marina-1975731410.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир машков, олег табаков, театр-студия олега табакова, театр, москва