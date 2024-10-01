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Директором Театра Олега Табакова стала София Голик - РИА Новости, 01.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:50 01.10.2024 (обновлено: 15:51 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/teatr-1975755482.html
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик - РИА Новости, 01.10.2024
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик
Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:50
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культура
владимир машков
олег табаков
театр-студия олега табакова
театр
москва
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков. "Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова - София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова - Марина Викторовна Самусева", - сказал Машков на сборе труппы театра. Машков был назначен руководителем "Современника" в июне 2024 года, при этом он сохранил свою должность в Московском театре Олега Табакова.
https://ria.ru/20241001/marina-1975731410.html
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владимир машков, олег табаков, театр-студия олега табакова, театр, москва
Культура, Владимир Машков, Олег Табаков, Театр-студия Олега Табакова, Театр, Москва
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик

Машков представил труппе Театра Олега Табакова нового директора Софию Голик

CC BY 4.0 / Mos.ru / Здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади
Здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
CC BY 4.0 / Mos.ru /
Здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков.
"Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова - София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова - Марина Викторовна Самусева", - сказал Машков на сборе труппы театра.
Машков был назначен руководителем "Современника" в июне 2024 года, при этом он сохранил свою должность в Московском театре Олега Табакова.
Интерьер фойе театра Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Директором "Современника" стала Марина Евса
Вчера, 14:40
 
КультураВладимир МашковОлег ТабаковТеатр-студия Олега ТабаковаТеатрМосква
 
 
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