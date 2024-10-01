https://ria.ru/20241001/teatr-1975755482.html
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик - РИА Новости, 01.10.2024
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик
Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:50
2024-10-01T15:50
2024-10-01T15:51
культура
владимир машков
олег табаков
театр-студия олега табакова
театр
москва
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков. "Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова - София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова - Марина Викторовна Самусева", - сказал Машков на сборе труппы театра. Машков был назначен руководителем "Современника" в июне 2024 года, при этом он сохранил свою должность в Московском театре Олега Табакова.
https://ria.ru/20241001/marina-1975731410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир машков, олег табаков, театр-студия олега табакова, театр, москва
Культура, Владимир Машков, Олег Табаков, Театр-студия Олега Табакова, Театр, Москва
Директором Театра Олега Табакова стала София Голик
Машков представил труппе Театра Олега Табакова нового директора Софию Голик
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем худрука стала София Голик, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков.
"Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова - София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова - Марина Викторовна Самусева", - сказал Машков на сборе труппы театра.
Машков был назначен руководителем "Современника" в июне 2024 года, при этом он сохранил свою должность в Московском театре Олега Табакова.