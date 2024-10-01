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Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ - РИА Новости, 01.10.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
15:02 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/teatr-1975742828.html
Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ
Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ - РИА Новости, 01.10.2024
Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ
Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и был признан лучшим региональным театром в РФ,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:02
2024-10-01T15:02
астраханская область
игорь бабушкин
татьяна голикова
ольга любимова
ано "национальные приоритеты"
театр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и был признан лучшим региональным театром в РФ, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и признан лучшим региональным театром в стране", - написал он в своем Telegram-канале. Торжественная церемония награждения впервые состоялась в Москве с участием зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры России Ольги Любимовой. Среди участников были представлены федеральные и региональные музеи, театры, образовательные организации, концертные площадки и дома культуры, которые смогли эффективно выстроить работу по данной программе. Минкультуры РФ и АНО "Национальные приоритеты", организовавшие премию, учитывали такие показатели работы, как посещаемость, количество проведенных мероприятий, средняя цена билета и соблюдение правил программы. "Благодаря проекту "Пушкинская карта" наша молодежь уже три года бесплатно посещает театры, музеи, филармонию, кино. И аудитория продолжает расти", - отметил Бабушкин. В Астраханской области к программе подключено 56 учреждений, до конца планируется подключить еще 20. Количество пользователей от 14 до 22 лет - почти 82 тысячи человек. За весь период реализации проекта продано 376 тысяч билетов. "Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20240926/astrakhan-1974939545.html
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игорь бабушкин, татьяна голикова, ольга любимова, ано "национальные приоритеты", театр
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Татьяна Голикова, Ольга Любимова, АНО "Национальные приоритеты", Театр

Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ

© Фото : Астраханский государственный театр оперы и балетаАстраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта"
Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Астраханский государственный театр оперы и балета
Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и был признан лучшим региональным театром в РФ, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и признан лучшим региональным театром в стране", - написал он в своем Telegram-канале.
Торжественная церемония награждения впервые состоялась в Москве с участием зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры России Ольги Любимовой.
Среди участников были представлены федеральные и региональные музеи, театры, образовательные организации, концертные площадки и дома культуры, которые смогли эффективно выстроить работу по данной программе. Минкультуры РФ и АНО "Национальные приоритеты", организовавшие премию, учитывали такие показатели работы, как посещаемость, количество проведенных мероприятий, средняя цена билета и соблюдение правил программы.
"Благодаря проекту "Пушкинская карта" наша молодежь уже три года бесплатно посещает театры, музеи, филармонию, кино. И аудитория продолжает расти", - отметил Бабушкин.
В Астраханской области к программе подключено 56 учреждений, до конца планируется подключить еще 20. Количество пользователей от 14 до 22 лет - почти 82 тысячи человек. За весь период реализации проекта продано 376 тысяч билетов.
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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Астраханская областьИгорь БабушкинТатьяна ГоликоваОльга ЛюбимоваАНО "Национальные приоритеты"Театр
 
 
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