https://ria.ru/20241001/teatr-1975742828.html

Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ

Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ - РИА Новости, 01.10.2024

Астраханский театр оперы и балета признали лучшим региональным театром в РФ

Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и был признан лучшим региональным театром в РФ,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:02

2024-10-01T15:02

2024-10-01T15:02

астраханская область

игорь бабушкин

татьяна голикова

ольга любимова

ано "национальные приоритеты"

театр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и был признан лучшим региональным театром в РФ, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии "Пушкинская карта" и признан лучшим региональным театром в стране", - написал он в своем Telegram-канале. Торжественная церемония награждения впервые состоялась в Москве с участием зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры России Ольги Любимовой. Среди участников были представлены федеральные и региональные музеи, театры, образовательные организации, концертные площадки и дома культуры, которые смогли эффективно выстроить работу по данной программе. Минкультуры РФ и АНО "Национальные приоритеты", организовавшие премию, учитывали такие показатели работы, как посещаемость, количество проведенных мероприятий, средняя цена билета и соблюдение правил программы. "Благодаря проекту "Пушкинская карта" наша молодежь уже три года бесплатно посещает театры, музеи, филармонию, кино. И аудитория продолжает расти", - отметил Бабушкин. В Астраханской области к программе подключено 56 учреждений, до конца планируется подключить еще 20. Количество пользователей от 14 до 22 лет - почти 82 тысячи человек. За весь период реализации проекта продано 376 тысяч билетов. "Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20240926/astrakhan-1974939545.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, татьяна голикова, ольга любимова, ано "национальные приоритеты", театр