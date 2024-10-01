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В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты - РИА Новости, 01.10.2024
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Религия
 
11:08 01.10.2024 (обновлено: 11:22 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/tatarstan-1975677972.html
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты - РИА Новости, 01.10.2024
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты
Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:08
2024-10-01T11:22
религия
происшествия
томск
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина ломал о землю деревянные православные кресты. Отмечалось, что это житель Томска, который находился в Казани, как турист. По данным соцсетей и Telegram-каналов, мужчина также выкладывал в соцсетях садистские ролики с животными, видео, на котором в оживленном месте взрывает страйкбольную гранату. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт размещения видеозаписи с содержанием экстремистского характера", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
https://ria.ru/20240803/kresty-1963915719.html
томск
казань
россия
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происшествия, томск, казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Религия, Происшествия, Томск, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты

В Татарстане проверяют данные о туристе из Томска, ломающем православные кресты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина ломал о землю деревянные православные кресты. Отмечалось, что это житель Томска, который находился в Казани, как турист. По данным соцсетей и Telegram-каналов, мужчина также выкладывал в соцсетях садистские ролики с животными, видео, на котором в оживленном месте взрывает страйкбольную гранату.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт размещения видеозаписи с содержанием экстремистского характера", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
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РелигияПроисшествияТомскКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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