https://ria.ru/20241001/tatarstan-1975677972.html
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты - РИА Новости, 01.10.2024
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты
Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:08
2024-10-01T11:08
2024-10-01T11:22
религия
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина ломал о землю деревянные православные кресты. Отмечалось, что это житель Томска, который находился в Казани, как турист. По данным соцсетей и Telegram-каналов, мужчина также выкладывал в соцсетях садистские ролики с животными, видео, на котором в оживленном месте взрывает страйкбольную гранату. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт размещения видеозаписи с содержанием экстремистского характера", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
https://ria.ru/20240803/kresty-1963915719.html
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Религия, Происшествия, Томск, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты
В Татарстане проверяют данные о туристе из Томска, ломающем православные кресты