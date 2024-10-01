https://ria.ru/20241001/tatarstan-1975677972.html

В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты

В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты - РИА Новости, 01.10.2024

В Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты

Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:08

2024-10-01T11:08

2024-10-01T11:22

религия

происшествия

томск

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Татарстане проверяют информацию о мужчине, ломавшем православные кресты, сообщили в МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина ломал о землю деревянные православные кресты. Отмечалось, что это житель Томска, который находился в Казани, как турист. По данным соцсетей и Telegram-каналов, мужчина также выкладывал в соцсетях садистские ролики с животными, видео, на котором в оживленном месте взрывает страйкбольную гранату. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт размещения видеозаписи с содержанием экстремистского характера", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

https://ria.ru/20240803/kresty-1963915719.html

томск

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томск, казань, россия, республика татарстан (татарстан)