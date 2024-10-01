https://ria.ru/20241001/svo-1975690112.html

Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт

Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт - РИА Новости, 01.10.2024

Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт

Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:57

2024-10-01T11:57

2024-10-01T11:57

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить некому, и предложили сесть в машину. "Некому служить, все, собирайся, пошли". Приехали: "Все, садись в машину, поехали". Отвезли в военкомат. Даже комиссии не проходил – полигон, три дня, и сюда (на линию боевого соприкосновения – ред.)", - сказал Василий Юркив. По словам пленного, он сознательно бросил неисправную машину и без оружия вышел на российские позиции.

https://ria.ru/20240930/obman-1975423166.html

россия

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россия