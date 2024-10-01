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Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/svo-1975690112.html
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт - РИА Новости, 01.10.2024
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт
Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:57
2024-10-01T11:57
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить некому, и предложили сесть в машину. "Некому служить, все, собирайся, пошли". Приехали: "Все, садись в машину, поехали". Отвезли в военкомат. Даже комиссии не проходил – полигон, три дня, и сюда (на линию боевого соприкосновения – ред.)", - сказал Василий Юркив. По словам пленного, он сознательно бросил неисправную машину и без оружия вышел на российские позиции.
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россия
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт

Украинский пленный: сотрудники военкомата сказали, что служить некому

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Форма украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить некому, и предложили сесть в машину.
"Некому служить, все, собирайся, пошли". Приехали: "Все, садись в машину, поехали". Отвезли в военкомат. Даже комиссии не проходил – полигон, три дня, и сюда (на линию боевого соприкосновения – ред.)", - сказал Василий Юркив.
По словам пленного, он сознательно бросил неисправную машину и без оружия вышел на российские позиции.
Александр Смолий - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Пленный рассказал, как украинские командиры обманывают военных
30 сентября, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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