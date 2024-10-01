https://ria.ru/20241001/svo-1975690112.html
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт - РИА Новости, 01.10.2024
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт
Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:57
2024-10-01T11:57
2024-10-01T11:57
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить некому, и предложили сесть в машину. "Некому служить, все, собирайся, пошли". Приехали: "Все, садись в машину, поехали". Отвезли в военкомат. Даже комиссии не проходил – полигон, три дня, и сюда (на линию боевого соприкосновения – ред.)", - сказал Василий Юркив. По словам пленного, он сознательно бросил неисправную машину и без оружия вышел на российские позиции.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Служить некому: украинский пленный рассказал, как попал на фронт
Украинский пленный: сотрудники военкомата сказали, что служить некому
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата забрали его со словами, что служить некому, и предложили сесть в машину.
"Некому служить, все, собирайся, пошли". Приехали: "Все, садись в машину, поехали". Отвезли в военкомат. Даже комиссии не проходил – полигон, три дня, и сюда (на линию боевого соприкосновения – ред.)", - сказал Василий Юркив.
По словам пленного, он сознательно бросил неисправную машину и без оружия вышел на российские позиции.