https://ria.ru/20241001/svo-1975646319.html

Москвичи перечислили почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО

Москвичи перечислили почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 01.10.2024

Москвичи перечислили почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО

В поддержку бойцов СВО москвичи перечислили на сайте "Миллион призов" почти 72 миллиона рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:49

2024-10-01T07:49

2024-10-01T07:49

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В поддержку бойцов СВО москвичи перечислили на сайте "Миллион призов" почти 72 миллиона рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Почти 72 миллиона рублей удалось собрать с помощью сайта "Миллион призов" в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Помимо этого, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор открыли 15 августа, он организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!". Москвичи переводят баллы городской программы лояльности. Перевести можно 500, одну, две, три или пять тысяч рублей. На сайте уточняется, что один балл равен одному рублю, а количество переводов неограниченно.

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973147164.html

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