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При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек
При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек - РИА Новости, 01.10.2024
При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек
Около десяти человек пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, передает 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:21
2024-10-01T19:21
2024-10-01T19:46
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около десяти человек пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, передает 12-й канал израильского телевидения."На месте происшествия пострадали около десяти человек, четверо из них в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.Израильская полиция подтвердила информацию об инциденте.
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Стрельба в предместье Тель-Авива
По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо, сообщают местные СМИ. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы.
2024-10-01T19:21
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в мире, тель-авив, израиль, видео
В мире, Тель-Авив, Израиль
При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек
При стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо пострадали 10 человек