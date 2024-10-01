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При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек

При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек - РИА Новости, 01.10.2024

При стрельбе в предместье Тель-Авива пострадали десять человек

Около десяти человек пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, передает 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:21

2024-10-01T19:21

2024-10-01T19:46

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около десяти человек пострадали в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, передает 12-й канал израильского телевидения."На месте происшествия пострадали около десяти человек, четверо из них в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.Израильская полиция подтвердила информацию об инциденте.

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Стрельба в предместье Тель-Авива По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо, сообщают местные СМИ. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы. 2024-10-01T19:21 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, тель-авив, израиль, видео