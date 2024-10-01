https://ria.ru/20241001/stoltenberg-1975684326.html

Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО Рютте

Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО Рютте - РИА Новости, 01.10.2024

Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО Рютте

Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг передал полномочия новому руководителю альянса Марку Рютте в ходе заседания Евроатлантического совета, трансляцию... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:37

2024-10-01T11:37

2024-10-01T11:37

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг передал полномочия новому руководителю альянса Марку Рютте в ходе заседания Евроатлантического совета, трансляцию которого ведет пресс-служба организации. Экс-премьер Норвегии Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение десяти лет. Пришедший ему на смену Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов. В сфере экономики Рютте зарекомендовал себя как сторонник монетаризма, увеличения пенсионного возраста, принятия мер, направленных на сокращение дефицита государственного бюджета. Выступал за ужесточение миграционной политики, активную роль Нидерландов в ЕС и НАТО. При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой коалиции, цель которой - передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы. Под руководством Рютте Нидерланды увеличили расходы на оборону выше 2% ВВП - уровня, который требуется от членов НАТО. В июле 2023 года Рютте подал королю Нидерландов Виллему-Александру прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища. Кроме того, после досрочных парламентских выборов в ноябре 2023 года, на которых победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV), Рютте объявил, что уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую возглавлял. 20 июня 2024 года стало известно, что все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе. Генеральный секретарь НАТО является высшим должностным лицом организации. Он председательствует на заседаниях разного уровня, способствует выработке и принятию совместных решений, а также контролирует их исполнение. Кроме того, генсек НАТО - главный спикер, выступающий от имени альянса. Генерального секретаря избирают единогласно государства-члены на четырехлетний срок с правом переизбрания на такой же период. Традиционно пост генерального секретаря НАТО занимают бывшие высокопоставленные чиновники из европейских стран альянса.

https://ria.ru/20241001/nato-1975682228.html

https://ria.ru/20240717/ryutte-1960139937.html

https://ria.ru/20241001/nato-1975666210.html

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