https://ria.ru/20241001/stoltenberg-1975628048.html

Столтенберг покидает пост генсека НАТО

Столтенберг покидает пост генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024

Столтенберг покидает пост генсека НАТО

Норвежский политик Йенс Столтенберг во вторник покидает пост генерального секретаря НАТО, ему на смену на фоне заверений в "преемственности" политики альянса... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:38

2024-10-01T00:38

2024-10-01T01:43

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Норвежский политик Йенс Столтенберг во вторник покидает пост генерального секретаря НАТО, ему на смену на фоне заверений в "преемственности" политики альянса приходит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Согласно утечкам в западных СМИ, главной задачей нового генерального секретаря НАТО будет обеспечение преемственности политики альянса в ближайшее время на фоне сложной геополитической ситуации. Учитывая это, каких-либо "потрясений" в штаб-квартире блока в связи с приходом нового руководителя не ожидается. Церемония передачи полномочий начнется во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 9 часов утра по местному времени (10.00 мск) и завершится в 11.30 (12.30 мск) первой пресс-конференцией Рютте в качестве нового генсека альянса, получающего из рук Столтенберга, скорее, очень обременительное наследство, чем заманчивую должность. Десять лет руководства Столтенберга запомнятся резким ухудшением отношений Запада с Россией, трансформацией риторики от веры в диалог с Москвой до призывов к ударам по российской территории западным оружием, обрушением международной системы безопасности и контроля над вооружениями, провалом натовской миссии в Афганистане, а также формированием образа нового "противника Запада" в лице Китая. НЕ ВЫПОЛНИЛ НАКАЗ ОТЦА: "ГОВОРИТЬ СО ВСЕМИ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА" Столтенберг, занявший пост генсека НАТО в 2014 году, долгое время позиционировал себя в качестве сторонника диалога с Москвой. Он неоднократно заявлял, что с Россией "можно сотрудничать" и приводил личные позитивные примеры из времен работы в правительстве Норвегии. На сайте НАТО в разделе биографии генсека до последнего времени даже можно было прочитать: "Он верит в надежное сдерживание и оборону при поддержании диалога с Россией". А в своей автобиографии Столтенберг вспоминал, что с детства слышал от отца наказ о необходимости "говорить со всеми, чтобы лучше понимать друг друга". Но ни наказ отца, ни собственные обещания генсек так и не выполнил: выступив в январе 2022 года инициатором ставшего, как оказалось, последним заседания Совета Россия-НАТО, Столтенберг уже на летнем саммите 2022 года в Мадриде перечеркнет все свои предыдущие заявления и назовет Россию "главной угрозой" блока на предстоящее десятилетие. Столтенберг, на словах призывавший не отказываться от контактов с Москвой, самым активным образом все десять лет будет поддерживать крупнейшее со времен холодной войны усиление блока на восточном фланге у границ с Россией, которое в том числе приведет в итоге к обрушению безопасности во всей Европе. И именно Столтенберг, постоянно в своих выступлениях подчеркивавший исключительно "оборонный" характер НАТО и настаивавший на его "региональности", станет активным проводником агрессивного расширения альянса (четыре страны за десять лет его руководства войдут в блок), будет настаивать на включении в НАТО Украины, бесконечном наращивании оборонных расходов, военных поставок Киеву. При Столтенберге в новой стратегической концепции альянса на период до 2030 года впервые будет упомянут Китай, который "демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую интересам НАТО, ее безопасности и ценностям". Позднее генсек также неоднократно выступит и против укрепления торговых отношений стран альянса с Пекином, запугивая союзников "ростом военной мощи" КНР, отношениями Пекина и Москвы и усилением влияния в Азии и в мире. ГОВОРИЛ О ДИАЛОГЕ, НО ПРИВЕЛ К КОНФРОНТАЦИИ Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. При этом Россия в последние годы неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Своего рода кульминацией такой политики НАТО стал отказ в начале 2022 года обсуждать с Россией гарантии безопасности. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. 3 марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными". В своих последних выступлениях Столтенберг, уже напрочь забывший о призывах к диалогу, неоднократно будет повторять установку на то, что "содержательный диалог с Россией" в современных условиях невозможен, а все будущие потенциальные отношения с Москвой должны строиться, по его мнению, исключительно "с позиции силы". ОПАСАЛСЯ ПРЯМОГО СТОЛКНОВЕНИЯ С МОСКВОЙ, А УШЕЛ, ПРИЗЫВАЯ К ВОЙНЕ В самом начале специальной военной операции России генсек НАТО решительно заявил, что задача альянса, с одной стороны, - помогать Киеву, но с другой, - не стать участником конфликта и избежать распространения конфликта на государства-члены НАТО. При этом Москва неоднократно заявляла, что считает поставки вооружений Украине прямым вовлечением стран НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. За категоричным "силы НАТО никогда не будут воевать на Украине" последовали сначала призывы поставлять все более дальнобойное оружие и вести подготовку украинских военных, а затем и негласная отправка натовских советников и инструкторов, предоставление Киеву данных спутников. В последние месяцы Столтенберг, вероятно, желая запомниться союзникам особенно смелым руководителем, и вовсе резко ужесточил риторику и призвал, несмотря ни на какие риски прямого столкновения, разрешить Украине наносить удары западным оружием в глубь территории России. Совершенно положительно Столтенберг отреагировал и на нападение ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия, называя все это "законной самообороной". ВЫШЕЛ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ РАМКИ Представители руководства России указывали, что Столтенберг зачастую превышает свои полномочия и ведет себя непрофессионально. С точки зрения главы МИД РФ Сергея Лаврова, экс-генсекретарь НАТО вышел за свои должностные рамки, когда заявил о якобы имеющемся у Украины праве атаковать военные цели на российской территории. "Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО", - сказал тогда министр. Столтенберг также призывал и не воспринимать всерьез заявления президента России Владимира Путина о последствиях ударов по РФ оружием Запада, что, с точки зрения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, было абсолютно недальновидным и непрофессиональным шагом. Российская сторона также указывала на двойные стандарты, которые Столтенберг демонстрировал на своем посту. После президентских выборов 2024 года в России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала лицемерность его заявлений о якобы несвободном голосовании. "Другого от большинства сегодняшних натовских так называемых "лидеров" ожидать не приходится - они не замечают и даже оправдывают удары украинских террористов из западного оружия по мирно голосующим российским гражданам и избирательным участкам, но зато готовы судить о нелегитимности выборов во всех точках мира", - сказала она по этому поводу. В бытность генсеком НАТО Столтенберг также "обосновал" атаку ВСУ на Курскую область, представив это как реализацию права Украины на самооборону, при этом он не говорил о праве жителей регионов России обороняться от ударов киевского режима, отмечала Захарова. КОМПРОМИССНЫЙ И ХЛАДНОКРОВНЫЙ При этом Столтенберга в альянсе ценили за хладнокровие и способность добиваться компромисса среди союзников даже в наиболее сложные времена, включая украинский конфликт. В заслуги уходящему генсеку ставят сохранение альянса во времена президентства Дональда Трампа, которого он якобы уговорил не покидать НАТО. Кроме того, считается, что именно он сумел смягчить катастрофические для авторитета блока последствия бегства из Афганистана в 2021 году. Как писали СМИ, после завершения карьеры в НАТО Столтенберг может возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Пост председателя в ней он может занять уже в феврале 2025 года.

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https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975133219.html

https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html

https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html

https://ria.ru/20240926/filippo-1974740644.html

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россия, украина, нато, вооруженные силы украины, в мире, йенс столтенберг