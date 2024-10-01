https://ria.ru/20241001/stazhirovka-1975700368.html

Журналисты из расширенного состава БРИКС проходят стажировку в Sputnik

Журналисты из расширенного состава БРИКС проходят стажировку в Sputnik - РИА Новости, 01.10.2024

Журналисты из расширенного состава БРИКС проходят стажировку в Sputnik

Штаб-квартира Sputnik в Москве превратилась в центральную площадку для тренингов для 11 журналистов из стран расширенного состава БРИКС. Представители... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:37

2024-10-01T12:37

2024-10-01T12:37

москва

брикс

sputnik

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МОСКВА, 1 октября- РИА Новости. Штаб-квартира Sputnik в Москве превратилась в центральную площадку для тренингов для 11 журналистов из стран расширенного состава БРИКС. Представители крупнейших медиа своих стран принимают участие в специальной осенней сессии проекта SputnikPro BRICS+, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы в рамках программы InteRussia Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Сессия проекта приурочена к XVI саммиту БРИКС, который проводится в рамках председательства России в объединении в текущем году. Старт мероприятию дали директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Сергей Орлов.Молодые специалисты пробудут в Москве до конца октября, в течение месяца они посетят мастер-классы и практикумы от экспертов Sputnik, встретятся с представителями ведущих российских компаний и аналитических центров, а также познакомятся с культурной жизнью столицы.Уже в самом начале участники поделились своими ожиданиями от программы и пребывания в России:Эльсайд Азза Ахмед Абдельмегид из египетской газеты Al Ahram отметила: "Что касается самой программы, то все было прекрасно организовано с момента прибытия в аэропорт. Вся команда слажена и готова ответить на любые вопросы в любое время. В первый день тренинга и во время экскурсии по агентству Sputnik первые спикеры, Василий Пушков и Виктория Поликарпова, рассказали очень много интересного. В частности, как агентство борется с западной пропагандой, с чем, кстати, сталкиваются и арабские страны. Надеюсь, что мы сможем расширить наше сотрудничество со Sputnik".Ее поддержал и журналист из бразильского журнала Forum Юрий Феррейра Ногейра: "Первые два дня программы были действительно захватывающими и уже дали нам представление о важной роли, которую Sputnik играет в освещении международных новостей, а также о ценностях и стандартах, которые позволяют им достигать таких результатов. Я очень рад предстоящим мероприятиям и лекциям как от команды Sputnik, так и от Фонда Горчакова. Это уникальная возможность узнать больше о российских СМИ, а также поделиться и обменяться опытом ньюсмейкинга с коллегами из разных стран".Их коллега из газеты Arab News Тамара Абоальсауд добавила: "В первый день программы для журналистов InteRussia BRICS мы познакомились с российской культурой и работой информационного агентства Sputnik. Хотелось бы больше узнать о том, что значит быть "надежным журналистом", и надеюсь, что творческие задания и информативные лекции и семинары нам в этом помогут".

https://ria.ru/20240708/sotrudnichestvo-1958273081.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, брикс, sputnik