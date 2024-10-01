https://ria.ru/20241001/ssha-1975732663.html

США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ

США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ

США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением “Хезболлах”, сообщил журнал Air & Space Forces... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:49

2024-10-01T14:49

2024-10-01T14:50

в мире

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сша

ближний восток

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением “Хезболлах”, сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников. “Армия США направит дополнительные истребители американских ВВС на Ближний Восток после того, как Израиль начал карательные атаки по ливанской “Хезболлах” и убил лидера движения Хассана Насруллу”, - пишет издание. По данным журнала, США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, состоящие из самолетов F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975708567.html

https://ria.ru/20240929/izrail-1975310245.html

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ближний восток

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в мире, израиль, сша, ближний восток, хезболла, оон, f-16, f-15se, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024