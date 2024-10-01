Рейтинг@Mail.ru
США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 01.10.2024 (обновлено: 14:50 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ssha-1975732663.html
США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ
США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ
США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением “Хезболлах”, сообщил журнал Air & Space Forces... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:49
2024-10-01T14:50
в мире
израиль
сша
ближний восток
хезболла
оон
f-16
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением “Хезболлах”, сообщил журнал Air &amp; Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников. “Армия США направит дополнительные истребители американских ВВС на Ближний Восток после того, как Израиль начал карательные атаки по ливанской “Хезболлах” и убил лидера движения Хассана Насруллу”, - пишет издание. По данным журнала, США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, состоящие из самолетов F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975708567.html
https://ria.ru/20240929/izrail-1975310245.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_cc1fc837149434ec09e616de27e5bef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ближний восток, хезболла, оон, f-16, f-15se, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Хезболла, ООН, F-16, F-15SE, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ

Air & Space Forces: США направят на Ближний Восток дополнительные ВВС

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением “Хезболлах”, сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников.
“Армия США направит дополнительные истребители американских ВВС на Ближний Восток после того, как Израиль начал карательные атаки по ливанской “Хезболлах” и убил лидера движения Хассана Насруллу”, - пишет издание.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Главы Минобороны Израиля и США обсудили удары по объектам "Хезболлы"
Вчера, 13:08
По данным журнала, США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, состоящие из самолетов F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент, пишут СМИ
29 сентября, 06:54
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокХезболлаООНF-16F-15SEОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала