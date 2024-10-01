США направят на Ближний Восток дополнительные истребители, пишут СМИ
Air & Space Forces: США направят на Ближний Восток дополнительные ВВС
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением “Хезболлах”, сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников.
“Армия США направит дополнительные истребители американских ВВС на Ближний Восток после того, как Израиль начал карательные атаки по ливанской “Хезболлах” и убил лидера движения Хассана Насруллу”, - пишет издание.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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