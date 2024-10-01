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В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России
В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России - РИА Новости, 01.10.2024
В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России
Украинская армия может наносить удары по территории России собственным оружием, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:47
2024-10-01T11:47
2024-10-01T19:38
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия может наносить удары по территории России собственным оружием, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер."Украина не нуждается в нашем разрешении. <...> Это суверенная страна, и она может использовать оружие, которое создает сама", — утверждает он.Как заявлял президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
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В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России
Представитель Госдепа Миллер: Украина может бить по России своим оружием