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В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 01.10.2024 (обновлено: 19:38 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ssha-1975686302.html
В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России
В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России - РИА Новости, 01.10.2024
В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России
Украинская армия может наносить удары по территории России собственным оружием, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:47
2024-10-01T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия может наносить удары по территории России собственным оружием, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.&quot;Украина не нуждается в нашем разрешении. &lt;...&gt; Это суверенная страна, и она может использовать оружие, которое создает сама&quot;, — утверждает он.Как заявлял президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html
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В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России

Представитель Госдепа Миллер: Украина может бить по России своим оружием

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия может наносить удары по территории России собственным оружием, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«

"Украина не нуждается в нашем разрешении. <...> Это суверенная страна, и она может использовать оружие, которое создает сама", — утверждает он.

Как заявлял президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 10:22
 
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