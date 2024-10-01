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"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США - РИА Новости, 01.10.2024
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11:26 01.10.2024 (обновлено: 11:28 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ssha-1975682468.html
"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США
"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США - РИА Новости, 01.10.2024
"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США
Поддержка Украины и Израиля приведет к поражению США, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:26
2024-10-01T11:28
в мире
сша
украина
израиль
скотт риттер
камала харрис
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля приведет к поражению США, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на пост вице-президента США Камалы Харрис, в котором она заявила о тяжелых последствиях урагана "Хелен", обрушившегося на юго-восточную часть страны."Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?" — обратился к ней Риттер.По словам эксперта, жители южных штатов не простят администрацию США за то, что она пожертвовала американским населением ради конфликтов, которые не имеют ничего общего с защитой их страны."Это ваше Ватерлоо (последнее сражение Наполеона Бонапарта. — Прим. ред.)", — заключил аналитик, намекнув на неминуемый крах США.В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.
https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html
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в мире, сша, украина, израиль, скотт риттер, камала харрис
В мире, США, Украина, Израиль, Скотт Риттер, Камала Харрис
"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США

Риттер: конфликты в Израиле и на Украине приведут к поражению США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля приведет к поражению США, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на пост вице-президента США Камалы Харрис, в котором она заявила о тяжелых последствиях урагана "Хелен", обрушившегося на юго-восточную часть страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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23 сентября, 08:00
"Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?" — обратился к ней Риттер.
По словам эксперта, жители южных штатов не простят администрацию США за то, что она пожертвовала американским населением ради конфликтов, которые не имеют ничего общего с защитой их страны.
"Это ваше Ватерлоо (последнее сражение Наполеона Бонапарта. — Прим. ред.)", — заключил аналитик, намекнув на неминуемый крах США.
В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 10:09
 
В миреСШАУкраинаИзраильСкотт РиттерКамала Харрис
 
 
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