https://ria.ru/20241001/ssha-1975682468.html

"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США

"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США - РИА Новости, 01.10.2024

"Все еще рады?" На Западе заявили о катастрофе США

Поддержка Украины и Израиля приведет к поражению США, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:26

2024-10-01T11:26

2024-10-01T11:28

в мире

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скотт риттер

камала харрис

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля приведет к поражению США, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на пост вице-президента США Камалы Харрис, в котором она заявила о тяжелых последствиях урагана "Хелен", обрушившегося на юго-восточную часть страны."Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?" — обратился к ней Риттер.По словам эксперта, жители южных штатов не простят администрацию США за то, что она пожертвовала американским населением ради конфликтов, которые не имеют ничего общего с защитой их страны."Это ваше Ватерлоо (последнее сражение Наполеона Бонапарта. — Прим. ред.)", — заключил аналитик, намекнув на неминуемый крах США.В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.

https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975661888.html

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в мире, сша, украина, израиль, скотт риттер, камала харрис