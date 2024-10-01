https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выборы в США, считает эксперт

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выборы в США, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2024

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выборы в США, считает эксперт

Вовлечение США в конфликт Израиля, их главного союзника на Ближнем Востоке, и ливанского шиитского движения "Хезболлах" может негативно сказаться на рейтинге... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:35

2024-10-01T10:35

2024-10-01T10:51

в мире

израиль

сша

ливан

дональд трамп

камала харрис

хезболла

хамас

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вовлечение США в конфликт Израиля, их главного союзника на Ближнем Востоке, и ливанского шиитского движения "Хезболлах" может негативно сказаться на рейтинге Демократической партии, что увеличит шансы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах, заявил РИА Новости директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов. "Американский опыт показывает, что одними ракетами, без наземной операции, противника не победить. Если (президент США Джо - ред.) Байден ввяжется в такую войну, то это ударит по его Демократической партии США, и Трамп может проскочить "в дамки". При этом важно понимать, что в противостоянии "Хезболлах" и Израиля всё решится в ближайшие дни", - сказал Тарасов. Он подчеркнул, что в новом обострении на Ближнем Востоке есть несколько "неизвестных": во-первых, неясно, сохранило ли "Хезболлах" боеспособность после ликвидации руководства, во-вторых - непонятно, как поведут себя страны "оси сопротивления", в первую очередь Иран. "Иран явно дистанцируется, но неясно, смогут ли хуситы, "Хезболлах" и ХАМАС вести самостоятельную борьбу без поддержки Тегерана, и сможет ли "Хезболлах" вести партизанскую борьбу, как ХАМАС ", - заключил эксперт. Тарасов также высказал предположение, что израильская операция может быть частью планов Тель-Авива по ослаблению позиций демократов в США. "Возможно, закулисно (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ставит такую цель - ослабить демпартию, поскольку диалог с администрацией Байдена у него не получается", - резюмировал эксперт. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975660584.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975662923.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, камала харрис, хезболла, хамас, оон