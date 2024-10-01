https://ria.ru/20241001/ssha-1975638320.html
Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"
Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен" - РИА Новости, 01.10.2024
Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"
Более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших в результате удара урагана "Хелен", свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:31
2024-10-01T04:31
2024-10-01T04:43
в мире
сша
южная каролина
джорджия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975431791_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_c5d7ee9ebd345a72788f284b68085287.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших в результате удара урагана "Хелен", свидетельствуют данные интернет-портала Power Outage. Согласно интерактивной карте онлайн-ресурса, большинство потребителей, лишенных электричества, в настоящее время находятся в штате Южная Каролина, где их число составляет почти 691 тысячу. В Джорджии показатель превышает 495 тысяч, а в Северной Каролине еще более 398 тысяч. Кроме того, в штате Вирджиния без света остаются почти 83 тысячи потребителей, а во Флориде - еще более 78 тысяч. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.
https://ria.ru/20241001/uragan-1975638082.html
сша
южная каролина
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975431791_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_d3932f920edb259e63435b28a190a165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная каролина, джорджия
В мире, США, Южная Каролина, Джорджия
Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"
Power Outage: более 1,7 миллиона американцев остаются без света из-за урагана