https://ria.ru/20241001/ssha-1975638320.html

Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"

Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен" - РИА Новости, 01.10.2024

Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"

Более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших в результате удара урагана "Хелен", свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:31

2024-10-01T04:31

2024-10-01T04:43

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших в результате удара урагана "Хелен", свидетельствуют данные интернет-портала Power Outage. Согласно интерактивной карте онлайн-ресурса, большинство потребителей, лишенных электричества, в настоящее время находятся в штате Южная Каролина, где их число составляет почти 691 тысячу. В Джорджии показатель превышает 495 тысяч, а в Северной Каролине еще более 398 тысяч. Кроме того, в штате Вирджиния без света остаются почти 83 тысячи потребителей, а во Флориде - еще более 78 тысяч. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.

https://ria.ru/20241001/uragan-1975638082.html

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