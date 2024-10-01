https://ria.ru/20241001/ssha-1975633887.html

США потратят более миллиарда долларов на усовершенствование F-35

США потратят более миллиарда долларов на усовершенствование F-35 - РИА Новости, 01.10.2024

США потратят более миллиарда долларов на усовершенствование F-35

Министерство обороны США потратит дополнительно более 1,3 миллиарда долларов на дальнейшее усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T02:53

2024-10-01T02:53

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США потратит дополнительно более 1,3 миллиарда долларов на дальнейшее усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35 на фоне сообщений о необходимости дополнительных расходов на устранение их перегрева, следует из заявления Пентагона. Согласно сообщению ведомства, минобороны заключило контракт с корпорацией RTX, дочерним подразделением которой является производитель авиационных двигателей военного назначения Pratt and Whitney Military Engines. В рамках сделки на более чем 1,3 миллиарда долларов подрядчик обязан провести работы по проектированию, испытаниям, разработке и интеграции усовершенствованной силовой установки для программы истребителей F-35 до марта 2028 года. В сентябре Блумберг со ссылкой на Пентагон сообщал о том, что стоимость программы разработки и производства истребителей F-35 выросла почти на 10%, до 485 миллиардов долларов, из-за необходимости дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей. Отмечалось, что с учетом возросших расходов программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. На сегодняшний день ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более одной тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется произвести более 3 тысяч воздушных судов со сроком службы до 2088 года.

https://ria.ru/20240919/pentagon-1973604607.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, f-35