https://ria.ru/20241001/ssha-1975630524.html

США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов

США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов - РИА Новости, 01.10.2024

США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов

США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:18

2024-10-01T01:18

2024-10-01T01:18

сша

вашингтон (штат)

австралия

министерство обороны сша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, включая те суда, которые находятся у союзников Вашингтона, сообщили в Пентагоне. "Корпорация Boeing получила дополнение к контракту на сумму 1 миллиард 676 миллионов долларов на техническое обслуживание C-17 Globemaster III", - говорится в заявлении ведомства. Работы будут проводиться как на территории США, так и за пределами страны и включают в себя сервис в интересах Австралии, Великобритании, Индии, Канады, Катара, Кувейта, ОАЭ, а также общей программы НАТО. Исполнение контракта запланировано до конца октября 2027 года.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975628499.html

сша

вашингтон (штат)

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), австралия, министерство обороны сша, нато, в мире