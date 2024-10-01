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США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов - РИА Новости, 01.10.2024
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01:18 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ssha-1975630524.html
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов - РИА Новости, 01.10.2024
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов
США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:18
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, включая те суда, которые находятся у союзников Вашингтона, сообщили в Пентагоне. "Корпорация Boeing получила дополнение к контракту на сумму 1 миллиард 676 миллионов долларов на техническое обслуживание C-17 Globemaster III", - говорится в заявлении ведомства. Работы будут проводиться как на территории США, так и за пределами страны и включают в себя сервис в интересах Австралии, Великобритании, Индии, Канады, Катара, Кувейта, ОАЭ, а также общей программы НАТО. Исполнение контракта запланировано до конца октября 2027 года.
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сша, вашингтон (штат), австралия, министерство обороны сша, нато, в мире
США, Вашингтон (штат), Австралия, Министерство обороны США, НАТО, В мире
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов

Пентагон: США заключили контракт с Boeing на обслуживание C-17 Globemaster III

© Фото : DODПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : DOD
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, включая те суда, которые находятся у союзников Вашингтона, сообщили в Пентагоне.
"Корпорация Boeing получила дополнение к контракту на сумму 1 миллиард 676 миллионов долларов на техническое обслуживание C-17 Globemaster III", - говорится в заявлении ведомства.
Работы будут проводиться как на территории США, так и за пределами страны и включают в себя сервис в интересах Австралии, Великобритании, Индии, Канады, Катара, Кувейта, ОАЭ, а также общей программы НАТО. Исполнение контракта запланировано до конца октября 2027 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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