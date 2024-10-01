https://ria.ru/20241001/ssha-1975630524.html
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов - РИА Новости, 01.10.2024
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов
США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:18
2024-10-01T01:18
2024-10-01T01:18
сша
вашингтон (штат)
австралия
министерство обороны сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом около 1,7 миллиарда долларов для проведения технического обслуживания военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, включая те суда, которые находятся у союзников Вашингтона, сообщили в Пентагоне. "Корпорация Boeing получила дополнение к контракту на сумму 1 миллиард 676 миллионов долларов на техническое обслуживание C-17 Globemaster III", - говорится в заявлении ведомства. Работы будут проводиться как на территории США, так и за пределами страны и включают в себя сервис в интересах Австралии, Великобритании, Индии, Канады, Катара, Кувейта, ОАЭ, а также общей программы НАТО. Исполнение контракта запланировано до конца октября 2027 года.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975628499.html
сша
вашингтон (штат)
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), австралия, министерство обороны сша, нато, в мире
США, Вашингтон (штат), Австралия, Министерство обороны США, НАТО, В мире
США заключили контракт с Boeing на обслуживание военных самолетов
Пентагон: США заключили контракт с Boeing на обслуживание C-17 Globemaster III