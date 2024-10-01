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США заключили контракт на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии
США заключили контракт на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии - РИА Новости, 01.10.2024
США заключили контракт на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии
США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом 6,9 миллиарда долларов на производство бомб малого диаметра в том числе для поставок Украине, Японии и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:41
2024-10-01T00:41
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом 6,9 миллиарда долларов на производство бомб малого диаметра в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, сообщили в Пентагоне. "Корпорация Boeing получила контракт с потолком 6,9 миллиарда долларов… Данный контракт обеспечивает производство и поставку бомб малого диаметра", - говорится в заявлении ведомства. Указывается, что в общий объем заказа входят иностранные военные продажи для Украины, Японии и Болгарии. Завершение работ планируется к декабрю 2035 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
США заключили контракт на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии
Пентагон заключил контракт с Boeing объемом 6,9 миллиарда долларов