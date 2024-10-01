https://ria.ru/20241001/sredstva-1975834480.html
Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов
Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов - РИА Новости, 01.10.2024
Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов
Авиакомпания Red Wings вернёт средства пассажирам отменённых рейсов из Сочи в Тель-Авив и обратно, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:53
2024-10-01T22:53
2024-10-01T22:53
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сочи
тель-авив
израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings вернёт средства пассажирам отменённых рейсов из Сочи в Тель-Авив и обратно, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Пассажирам указанных рейсов будут возвращены средства за приобретённые билеты", — отметили в авиакомпании. Помимо возвращения в Сочи борта, который ранее приземлился в Шарм-эш-Шейхе, Red Wings отменяет обратный рейс из Тель-Авив в Сочи. "Решение о возобновлении авиасообщения с а/п Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", — заключили в авиакомпании. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
2024-10-01T22:53
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сочи, тель-авив, израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, общество
Туризм, Сочи, Тель-Авив, Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Общество
Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов
Red Wings вернет средства пассажирам отмененных рейсов из Сочи в Тель-Авив