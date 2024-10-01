https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790817.html

ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ

ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ

Российские войска уничтожили до 60 представителей командования 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:57

2024-10-01T17:57

2024-10-01T18:26

специальная военная операция на украине

россия

военно-морские силы украины

вооруженные силы украины

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975791746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a918abbcf9ee8dfc59c6d5e8f38c666.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили до 60 представителей командования 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны.Все они присутствовали на совещании в поселке Великая Александровка в Херсонской области. По зданию, где проходила встреча, нанесли удар "Искандером-М".Также уничтожены три микроавтобуса и 12 легковых автомобилей.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и обстреливает населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Искандером" по зданию в поселке Великая Александровка Российские военные нанесли удар "Искандером" по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание руководства 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено до 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей, сообщило Минобороны. 2024-10-01T17:57 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, херсонская область