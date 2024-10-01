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ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ
ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ
Российские войска уничтожили до 60 представителей командования 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:57
2024-10-01T17:57
2024-10-01T18:26
специальная военная операция на украине
россия
военно-морские силы украины
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили до 60 представителей командования 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны.Все они присутствовали на совещании в поселке Великая Александровка в Херсонской области. По зданию, где проходила встреча, нанесли удар "Искандером-М".Также уничтожены три микроавтобуса и 12 легковых автомобилей.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и обстреливает населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
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Удар "Искандером" по зданию в поселке Великая Александровка
Российские военные нанесли удар "Искандером" по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание руководства 37-й бригады морской пехоты ВСУ.
Уничтожено до 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей, сообщило Минобороны.
2024-10-01T17:57
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россия, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Военно-морские силы Украины, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ
ВС РФ ударили "Искандером" в здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ