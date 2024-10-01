https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975776602.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.10.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.10.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:00

2024-10-01T17:00

2024-10-01T17:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 октября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили села Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отражены 14 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 128 районов скопления живой силы и техники, девять складов боеприпасов. Средства ПВО сбили три ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник.Параллельно группировка войск "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований противника в Курской области. Отражены две контратаки ВСУ в районе Плехово, пресечены две попытки прорыва границы в районе Нового Пути. Украинская армия потеряла на этом направлении более 340 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 32558 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 1469 реактивных систем залпового огня, 18468 танков и других бронемашин, 15450 орудий полевой артиллерии и 26765 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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