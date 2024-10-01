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"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 01.10.2024 (обновлено: 17:02 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html
"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2024
"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Российские войска разгромили и отбросили назад ВСУ на многих участках линии соприкосновения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:59
2024-10-01T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска разгромили и отбросили назад ВСУ на многих участках линии соприкосновения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь", — отметил он.По словам эксперта, по всей этой линии соприкосновения российские войска продвигаются вперед. Появились сообщения о том, что ВСУ оказались окружены в Угледаре, добавил аналитик. Украинская армия оказалась под давлением у Часова Яра, Торецка и Покровска, пояснил Джонсон."Украина не может исправить ситуацию", — резюмировал он.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html
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в мире, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Джонсон: бригады ВСУ разбили и отбросили на многих участках в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска разгромили и отбросили назад ВСУ на многих участках линии соприкосновения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
Вчера, 14:28
По словам эксперта, по всей этой линии соприкосновения российские войска продвигаются вперед. Появились сообщения о том, что ВСУ оказались окружены в Угледаре, добавил аналитик. Украинская армия оказалась под давлением у Часова Яра, Торецка и Покровска, пояснил Джонсон.
"Украина не может исправить ситуацию", — резюмировал он.
Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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