https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html

"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2024

"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Российские войска разгромили и отбросили назад ВСУ на многих участках линии соприкосновения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:59

2024-10-01T14:59

2024-10-01T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска разгромили и отбросили назад ВСУ на многих участках линии соприкосновения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь", — отметил он.По словам эксперта, по всей этой линии соприкосновения российские войска продвигаются вперед. Появились сообщения о том, что ВСУ оказались окружены в Угледаре, добавил аналитик. Украинская армия оказалась под давлением у Часова Яра, Торецка и Покровска, пояснил Джонсон."Украина не может исправить ситуацию", — резюмировал он.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.

https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html

https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html

угледар

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в мире, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)