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На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975710200.html
На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов
На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2024
На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов
Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что за сентябрь на красноармейском направлении освобождены 12... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:13
2024-10-01T13:13
специальная военная операция на украине
россия
андрей мордвичев
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что за сентябрь на красноармейском направлении освобождены 12 населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ. Генерал-полковник Мордвичев доложил Белоусову, который провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении. "На красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населенных пунктов. Всего около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", - приводит ведомство слова Мордвичева.
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россия, андрей мордвичев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Мордвичев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов

Мордвичев доложил Белоусову, что за сентябрь освобождены 12 населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что за сентябрь на красноармейском направлении освобождены 12 населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ.
Генерал-полковник Мордвичев доложил Белоусову, который провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.
"На красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населенных пунктов. Всего около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", - приводит ведомство слова Мордвичева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей МордвичевАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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