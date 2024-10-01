https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975710200.html

На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов

На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2024

На Красноармейском направлении за сентябрь освободили 12 населенных пунктов

Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что за сентябрь на красноармейском направлении освобождены 12... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:13

2024-10-01T13:13

2024-10-01T13:13

специальная военная операция на украине

россия

андрей мордвичев

андрей белоусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что за сентябрь на красноармейском направлении освобождены 12 населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ. Генерал-полковник Мордвичев доложил Белоусову, который провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении. "На красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населенных пунктов. Всего около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", - приводит ведомство слова Мордвичева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, андрей мордвичев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)