https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975694548.html

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки - РИА Новости, 01.10.2024

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:15

2024-10-01T12:15

2024-10-01T12:15

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три боевые бронемашины, сообщило во вторник Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой народной республики. "Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф