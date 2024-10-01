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Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки - РИА Новости, 01.10.2024
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12:15 01.10.2024
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Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки - РИА Новости, 01.10.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:15
2024-10-01T12:15
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три боевые бронемашины, сообщило во вторник Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой народной республики. "Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ в ДНР за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 635 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три боевые бронемашины, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой народной республики.
"Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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