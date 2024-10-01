https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975692270.html

Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области

Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024

Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:06

2024-10-01T12:06

2024-10-01T12:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР, Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф