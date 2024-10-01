Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 01.10.2024 (обновлено: 12:27 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975692270.html
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:06
2024-10-01T12:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР, Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dc16e0bd89c359ae8b25e8cea2f843fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области

МО: военнослужащие группировки "Запад" освободили Вишневое в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Вишневое в Харьковской области
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР, Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала