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Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:06
2024-10-01T12:06
2024-10-01T12:27
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР, Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области
МО: военнослужащие группировки "Запад" освободили Вишневое в Харьковской области
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Ставок и Ямполя в ДНР, Лозовой в Харьковской области и Невского в ЛНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.