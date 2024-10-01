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Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана
Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что один снаряд, запущенный из Ливана, был перехвачен после сообщений о воздушной тревоге в центре страны. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:04
2024-10-01T19:04
2024-10-01T19:04
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что один снаряд, запущенный из Ливана, был перехвачен после сообщений о воздушной тревоге в центре страны. Ранее в ЦАХАЛ сообщили о воздушной тревоге в центральной части Израиля. "Один снаряд, запущенный из Ливана, был успешно перехвачен", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии. Ранее израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, в которой предписало оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ.
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в мире, ливан, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана
ЦАХАЛ сообщила о перехвате снаряда из Ливана после сообщений о воздушной тревоге