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Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана

Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана - РИА Новости, 01.10.2024

Израильская армия сообщила о перехвате снаряда из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что один снаряд, запущенный из Ливана, был перехвачен после сообщений о воздушной тревоге в центре страны. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:04

2024-10-01T19:04

2024-10-01T19:04

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что один снаряд, запущенный из Ливана, был перехвачен после сообщений о воздушной тревоге в центре страны. Ранее в ЦАХАЛ сообщили о воздушной тревоге в центральной части Израиля. "Один снаряд, запущенный из Ливана, был успешно перехвачен", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии. Ранее израильское командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, в которой предписало оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024