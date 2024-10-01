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СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище - РИА Новости, 01.10.2024
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20:49 01.10.2024 (обновлено: 21:14 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/smi-1975823485.html
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище
Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:49
2024-10-01T21:14
в мире
израиль
иран
дамаск (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище", - говорится в сообщении телеканала. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана.
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище

CNN: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«
"Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище", - говорится в сообщении телеканала.
По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны.
Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
Вчера, 20:03
 
В миреИзраильИранДамаск (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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