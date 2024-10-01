https://ria.ru/20241001/smi-1975823485.html

СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище

СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище - РИА Новости, 01.10.2024

СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище

Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:49

2024-10-01T20:49

2024-10-01T21:14

в мире

израиль

иран

дамаск (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище", - говорится в сообщении телеканала. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана.

https://ria.ru/20241001/iran-1975812775.html

израиль

иран

дамаск (город)

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в мире, израиль, иран, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024