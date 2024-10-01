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СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище
Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:49
2024-10-01T20:49
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище", - говорится в сообщении телеканала. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана.
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в мире, израиль, иран, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище
CNN: члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище