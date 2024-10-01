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Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
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20:42 01.10.2024 (обновлено: 21:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/smi-1975818590.html
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:42
2024-10-01T21:06
в мире
израиль
иран
дамаск (город)
али хаменеи
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Ранее источник сообщил агентству, что аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей.
https://ria.ru/20241001/ataka-1975818313.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, дамаск (город), али хаменеи
В мире, Израиль, Иран, Дамаск (город), Али Хаменеи
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль

Reuters: Хаменеи находится в безопасном месте после начала атаки на Израиль

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Ранее источник сообщил агентству, что аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля.
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Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей.
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В миреИзраильИранДамаск (город)Али Хаменеи
 
 
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