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Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:42
2024-10-01T20:42
2024-10-01T21:06
в мире
израиль
иран
дамаск (город)
али хаменеи
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Ранее источник сообщил агентству, что аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей.
https://ria.ru/20241001/ataka-1975818313.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, дамаск (город), али хаменеи
В мире, Израиль, Иран, Дамаск (город), Али Хаменеи
Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль
Reuters: Хаменеи находится в безопасном месте после начала атаки на Израиль