https://ria.ru/20241001/smi-1975818590.html

Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль

Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024

Стало известно, где находится верховный лидер Ирана после атаки на Израиль

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:42

2024-10-01T20:42

2024-10-01T21:06

в мире

израиль

иран

дамаск (город)

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в безопасном месте после запуска иранских ракет по Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Ранее источник сообщил агентству, что аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, сирены воздушной тревоги были включены по всей территории страны. Корреспонденты РИА Новости в Дамаске и Иерусалиме смогли заснять пролет иранских ракет в направлении целей.

https://ria.ru/20241001/ataka-1975818313.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975817671.html

израиль

иран

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, дамаск (город), али хаменеи