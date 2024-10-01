https://ria.ru/20241001/sk-1975636012.html

Следствие проверит вменяемость сотрудника РЖД, обвиняемого в терроризме

Следствие проверит вменяемость сотрудника РЖД, обвиняемого в терроризме - РИА Новости, 01.10.2024

Следствие проверит вменяемость сотрудника РЖД, обвиняемого в терроризме

Следствие проверит вменяемость специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого в РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:37

2024-10-01T03:37

2024-10-01T03:38

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие проверит вменяемость специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации "Артподготовка", говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в одно производство соединены несколько уголовных дел, все они возбуждены летом по факту приготовления участниками "Артподготовки" к совершению терактов. "В настоящее время по уголовному делу необходимо получить заключения назначенных по уголовному делу экспертиз, изучить личность обвиняемых, в том числе провести им психолого-психиатрические экспертизы, проверить показания обвиняемых на территории не менее 7 субъектов Российской Федерации и выполнить иные следственные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств", - сказано в материалах дела. Басманный суд Москвы арестовал Демченко в конце июля, на прошлой неделе продлил ему срок содержания под стражей. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Демченко не признает вину, заявляя, что в его действиях нет какого-либо состава преступления. Суть уголовного дела не уточняется. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.

https://ria.ru/20241001/shilkin-1975627811.html

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