https://ria.ru/20241001/siriya-1975636194.html
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск - РИА Новости, 01.10.2024
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск
Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:41
2024-10-01T03:41
2024-10-01T03:41
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. Ранее телевидение сообщило о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы. "Главное управление по радио и телевидению (сообщило, что - ред.) выдающаяся ведущая Сафаа Ахмад мученически погибла из-за... предательской агрессии в отношении столицы, Дамаска", - сообщает госТВ.
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в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск
ГосТВ Сирии: журналистка погибла во время атаки на сирийскую столицу
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии.
Ранее телевидение сообщило о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы.
"Главное управление по радио и телевидению (сообщило, что - ред.) выдающаяся ведущая Сафаа Ахмад мученически погибла из-за... предательской агрессии в отношении столицы, Дамаска", - сообщает госТВ.