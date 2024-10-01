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Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск - РИА Новости, 01.10.2024
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03:41 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/siriya-1975636194.html
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск - РИА Новости, 01.10.2024
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск
Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:41
2024-10-01T03:41
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. Ранее телевидение сообщило о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы. "Главное управление по радио и телевидению (сообщило, что - ред.) выдающаяся ведущая Сафаа Ахмад мученически погибла из-за... предательской агрессии в отношении столицы, Дамаска", - сообщает госТВ.
https://ria.ru/20241001/damask-1975632328.html
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в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск

ГосТВ Сирии: журналистка погибла во время атаки на сирийскую столицу

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии.
Ранее телевидение сообщило о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы.
"Главное управление по радио и телевидению (сообщило, что - ред.) выдающаяся ведущая Сафаа Ахмад мученически погибла из-за... предательской агрессии в отношении столицы, Дамаска", - сообщает госТВ.
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В небе над Дамаском прогремел взрыв
Вчера, 02:14
 
В миреДамаск (город)Сирия
 
 
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