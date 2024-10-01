https://ria.ru/20241001/siriya-1975636194.html

Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск

Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск - РИА Новости, 01.10.2024

Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск

Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:41

2024-10-01T03:41

2024-10-01T03:41

в мире

дамаск (город)

сирия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналистка погибла во время "агрессии" против сирийской столицы Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. Ранее телевидение сообщило о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы. "Главное управление по радио и телевидению (сообщило, что - ред.) выдающаяся ведущая Сафаа Ахмад мученически погибла из-за... предательской агрессии в отношении столицы, Дамаска", - сообщает госТВ.

https://ria.ru/20241001/damask-1975632328.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия