https://ria.ru/20241001/shvetsija-1975781078.html

Швеция готовится к руководству сухопутными силами НАТО в Финляндии

Швеция готовится к руководству сухопутными силами НАТО в Финляндии - РИА Новости, 01.10.2024

Швеция готовится к руководству сухопутными силами НАТО в Финляндии

Швеция начинает готовиться к принятию на себя руководства передовыми сухопутными силами НАТО, создаваемыми в Финляндии, сообщает во вторник правительственная... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:23

2024-10-01T17:23

2024-10-01T17:23

финляндия

швеция

россия

владимир путин

дмитрий киселев

нато

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Швеция начинает готовиться к принятию на себя руководства передовыми сухопутными силами НАТО, создаваемыми в Финляндии, сообщает во вторник правительственная канцелярия королевства. Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу создать в Финляндии передовые сухопутные силы (Forward Land Forces) НАТО. Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил 16 сентября, что Швеция примет на себя руководство силами НАТО, создаваемыми в Финляндии. "Сейчас начнется работа по разработке концепции присутствия в рамках процессов НАТО. Решения по этому вопросу планируется принять позднее", - говорится в сообщении на сайте правительства. Правительство уточняет, что на начальном этапе планирования речь пойдет о размещении шведских штабных офицеров в Финляндии. Непосредственно приступить к руководству силами НАТО в Финляндии планируется к 2026 году, сказано в сообщении. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция стала членом альянса 7 марта этого года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html

https://ria.ru/20240506/finlyandiya-1944061056.html

финляндия

швеция

россия

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финляндия, швеция, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато