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В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации - РИА Новости, 01.10.2024
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07:46 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/shtraf-1975646174.html
В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации
В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации - РИА Новости, 01.10.2024
В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации
Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" в Приморье оштрафована на 60 тысяч рублей за опубликованную в этом издании информацию о подготовке новой волны... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:46
2024-10-01T07:46
россия
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общество
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" в Приморье оштрафована на 60 тысяч рублей за опубликованную в этом издании информацию о подготовке новой волны мобилизации, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. "В газете "Арсеньевские вести" в выпуске от 10 апреля 2024 №14 в одной из статей была выявлена фейковая информация о подготовке новой волны мобилизации, в связи с чем управлением Роскомнадзора по ДФО по итогам проведенного расследования в отношении главного редактора газеты составлен протокол об административном правонарушении (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ)… Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" признана виновной и привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Происшествия
В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации

Главреда приморской газеты "Арсеньевские вести" оштрафовали на 60 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" в Приморье оштрафована на 60 тысяч рублей за опубликованную в этом издании информацию о подготовке новой волны мобилизации, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"В газете "Арсеньевские вести" в выпуске от 10 апреля 2024 №14 в одной из статей была выявлена фейковая информация о подготовке новой волны мобилизации, в связи с чем управлением Роскомнадзора по ДФО по итогам проведенного расследования в отношении главного редактора газеты составлен протокол об административном правонарушении (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ)… Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" признана виновной и привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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