https://ria.ru/20241001/shtraf-1975646174.html

В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации

В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации - РИА Новости, 01.10.2024

В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации

Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" в Приморье оштрафована на 60 тысяч рублей за опубликованную в этом издании информацию о подготовке новой волны... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:46

2024-10-01T07:46

2024-10-01T07:46

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" в Приморье оштрафована на 60 тысяч рублей за опубликованную в этом издании информацию о подготовке новой волны мобилизации, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. "В газете "Арсеньевские вести" в выпуске от 10 апреля 2024 №14 в одной из статей была выявлена фейковая информация о подготовке новой волны мобилизации, в связи с чем управлением Роскомнадзора по ДФО по итогам проведенного расследования в отношении главного редактора газеты составлен протокол об административном правонарушении (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ)… Главный редактор газеты "Арсеньевские вести" признана виновной и привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия