https://ria.ru/20241001/shpionazh-1975667898.html
В Запорожской области местного жителя заподозрили в шпионаже
В Запорожской области местного жителя заподозрили в шпионаже - РИА Новости, 01.10.2024
В Запорожской области местного жителя заподозрили в шпионаже
В Запорожской области задержан местный житель, передававший украинской стороне данные о подразделениях Вооруженных сил России, возбуждено дело по статье о... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:24
2024-10-01T10:24
2024-10-01T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Запорожской области задержан местный житель, передававший украинской стороне данные о подразделениях Вооруженных сил России, возбуждено дело по статье о шпионаже, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ФСБ, завербованный неустановленным сотрудником службы безопасности Украины житель Запорожской области собрал и передал через мессенджер сведения о подразделениях ВС РФ в целях их использования в ущерб безопасности России. "Передававший украинской стороне данные о подразделениях ВС РФ задержан. На основании собранных органом безопасности материалов следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240712/zaderzhanie-1959152184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Запорожской области местного жителя заподозрили в шпионаже
ФСБ задержала жителя Запорожской области, передававшего Киеву данные о ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Запорожской области задержан местный житель, передававший украинской стороне данные о подразделениях Вооруженных сил России, возбуждено дело по статье о шпионаже, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ФСБ, завербованный неустановленным сотрудником службы безопасности Украины житель Запорожской области собрал и передал через мессенджер сведения о подразделениях ВС РФ в целях их использования в ущерб безопасности России.
"Передававший украинской стороне данные о подразделениях ВС РФ задержан. На основании собранных органом безопасности материалов следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - говорится в сообщении.