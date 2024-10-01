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В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже
В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 01.10.2024
В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже
Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:38
2024-10-01T09:38
2024-10-01T09:38
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР. "Установлено, что житель Краснодонского района с целью оказания содействия противнику инициативно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о Вооруженных силах Российской Федерации, а также о местных жителях, осуждающих действия киевского режима", - сообщили в региональном УФСБ. Уточняется, что преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", ведется следствие.
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россия, луганская народная республика, украина, происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия
В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже
В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в передаче данных о ВС России
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР.
"Установлено, что житель Краснодонского района с целью оказания содействия противнику инициативно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о Вооруженных силах Российской Федерации, а также о местных жителях, осуждающих действия киевского режима", - сообщили в региональном УФСБ.
Уточняется, что преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", ведется следствие.