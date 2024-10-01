https://ria.ru/20241001/shpionazh-1975656840.html

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 01.10.2024

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:38

2024-10-01T09:38

2024-10-01T09:38

россия

луганская народная республика

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по ЛНР. "Установлено, что житель Краснодонского района с целью оказания содействия противнику инициативно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о Вооруженных силах Российской Федерации, а также о местных жителях, осуждающих действия киевского режима", - сообщили в региональном УФСБ. Уточняется, что преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", ведется следствие.

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html

россия

луганская народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, украина, происшествия